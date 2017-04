Gaidīs talkā pie Niedrāja

Piektdien, 28. aprīlī, ikviens aicināts sniegt savu ieguldījumu daudzu ļaužu iecienītās atpūtas vietas - Niedrāja ezera - apkārtnes sakopšanā Smiltenes piepilsētas mežā, Launkalnes pagastā.

Tur akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes reģiona Silvas iecirknī paredzētas atklātās meža dienas, kuru objekts ir Niedrāja ezers.

“Šo meža dienu saturs ir rūpēties par vietām un vidi, kur mēs atpūšamies un sportojam,” informē Silvas iecirkņa vadītājs Normunds Vīksna, kurš arī piektdien sagaidīs talciniekus pie Niedrāja ezera centrālās peldvietas lielā ceļa malā. Ierašanās - pulksten 9.

N. Vīksna iegulda Niedrāja apkārtnes sakopšanā arī savu brīvo laiku, gādājot par valsts mežos ierīkoto atpūtas vietu uzturēšanu kārtībā, un tagad aicina uz talku 28. aprīlī domubiedrus atbalstīt viņa iniciatīvu ne tikai kā LVM darbinieks, bet arī kā Smiltenes novada iedzīvotājs.

“Vēlamies vietējo iedzīvotāju un entuziastu atbalstu Niedrāja apkārtnes sakopšanai, kas radītu labākus apstākļus mūsu atpūtas iespējām un paildzinātu infrastruktūras objektu kalpošanas ilgumu,” teic N. Vīksna.

Talkā plānots sakopt gājēju un velosipēdistu taku ap Niedrāju (noslaucīt skujas un iztīrīt tiltiņu klājuma starpas), atbrīvot peldvietas no no bebru sanestajiem kociņiem un zālaugiem, kā arī citiem ūdenī nevēlamiem priekšmetiem, noslaucīt skujas un smiltis no atpūtas vietu koka konstrukciju jumtiem un laipu segumu spraugām un no centrālās peldvietas (ezera Dienvidu galā) asfalta seguma. Talciniekiem līdzi vēlams ņemt slotas, sukas, birstes, grābekļus, ķekšus koku un atkritumu vilkšanai no ūdens, pāris vieglas ķerras skuju pārvešanai un makšķernieku garos gumijas zābakus.