Vakanču tirgus jau 19. aprīlī - Valgā!

Jau piekto gadu pēc kārtas Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) visos valsts reģionos rīko Vakanču gadatirgus, lai darba devējiem palīdzētu atrast vajadzīgos darbiniekus, bet darba meklētājiem – darbu.

20. martā Liepājas Latviešu biedrības namā no plkst. 10:00 līdz 15:00 un 22. martā Daugavpils Olimpiskajā centrā no plkst. 11:00 līdz 14:00 norisināsies NVA un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) organizētais starptautiskais darba gadatirgus „Darbs un karjera 2018”.

5. aprīlī no plkst. 11:00 līdz 14:00 NVA Vakanču gadatirgus norisināsies Jelgavas tehnikuma telpās (O.Kalpaka iela 37, Jelgava), 11. aprīlī no plkst.11:00 līdz 14:00 - Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāles telpās (Kalna iela 19, Kuldīga), 19. aprīlī no plkst.11:00 līdz 13:00 - Preiļu novada Kultūras centrā (Raiņa bulvāris 28, Preiļi), savukārt Rīgā NVA Vakanču gadatirgus tiks rīkots 31. maijā no plkst.10:00 līdz 14:00 laukumā pie Kongresu nama (K.Valdemāra iela 5, Rīga).

NVA Valkas filiāle un Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda Valgas nodaļa ik gadu rīko "Livonijas darba tirgu", kurā satiekas Valkas un Valgas pierobežas teritoriju darba devēji un darba meklētāji. Šopavasar "Livonijas darba tirgus 2018" norisināsies 19. aprīlī Valgā. "Livonijas darba tirgus" tiek rīkots sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ietvaros.

NVA direktore Evita Simsone: „Vakanču gadatirgi ir kļuvuši par NVA tradīciju, vienu no pakalpojumiem, kas palīdz darba devējiem atrast vajadzīgos darbiniekus. Pērn visos aģentūras rīkotajos Vakanču gadatirgos kopumā ap 200 darba devēju piedāvāja vairāk nekā 3 tūkstošus brīvo darba vietu, bet apmeklēja šos pasākumus vairāk nekā 6,8 tūkstoši darba meklētāju. Darba devējiem piedalīšanās Vakanču gadatirgū paver iespēju ne vien klātienē piedāvāt brīvās darba vietas, veikt pirmās darba intervijas un izvēlēties piemērotākos kandidātus, bet arī prezentēt savu uzņēmumu, informēt par tā darbību, darba nosacījumiem, izaugsmes iespējām, veicinot uzņēmuma atpazīstamību darba tirgū.”

Vajadzīgo darbinieku piesaistei NVA darba devējiem piedāvā daudzus pakalpojumus, tostarp iespēju bez maksas reģistrēt brīvās darbavietas CV un vakanču portālā vai NVA filiālēs visā Latvijā; ar NVA filiāļu atbalstu veikt piemērotu darbinieku atlasi; sagatavot uzņēmumam nepieciešamos speciālistus, iesaistoties pasākumā „Apmācība pēc darba devēju pieprasījuma” vai „Praktiskā apmācībā pie darba devēja”; nodarbināt gados jaunus speciālistus ar augstāko vai profesionālo izglītību pasākumā „Pirmā darba pieredze jauniešiem”; izmantot reģionālās mobilitātes atbalstu, lai nodarbinātu attālāk dzīvojošos speciālistus u.c.

Vakanču gadatirgos darbosies NVA stends, kurā aģentūras speciālisti gan darba meklētājiem, gan darba devējiem sniegs konsultācijas par NVA pakalpojumiem. NVA stendā interesenti varēs uzzināt arī par NVA īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” aktivitātēm ilgstošā bezdarba mazināšanai.

Dalība NVA Vakanču gadatirgos gan darba devējiem, gan darba meklētājiem ir bez maksas!

Pieteikt vakances darba devējs var, sazinoties ar to NVA filiāli, kuras rīkotajā Vakanču gadatirgū viņš vēlas piedalīties, visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama aģentūras interneta vietnē (www.nva.gov.lv).