Valkas mērs pērn par darbu domē nopelnījis 18 558 eiro

Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija) pērn par darbu pašvaldībā nopelnījis 18 558 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija.





Pērn Krauklis domē nopelnījis par 429 eiro mazāk nekā 2016.gadā.





Krauklis arī saņēmis 80 eiro no zemessardzes, kopsummā 535 eiro lielu honorāru, 1450 eiro lielu pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un 20 000 eiro lielu apdrošināšanas atlīdzību no Polijas uzņēmuma "Metlife Tunzir".





Krauklis kopsummā aizdevis 186 138 eiro, bet pērnā gada laikā domes priekšsēdētājs iekrājis 11 855 eiro.





Valkas mēram pieder piecas daļas 7114 eiro vērtībā savstarpējās apdrošināšanas kooperatīva sabiedrībā "Aplis-A" un 540 kapitāldaļas SIA "Ziemeļlatvija", (šis uzņēmums NAV saistīts ar reģionālo laikrakstu! -no red.) kas vērtas 38 418 eiro, kā arī divi nekustamie īpašumi Valkas pagastā. Vienu zemes gabalu ar būvi Valkas pagastā Krauklis savā lietošanā ieguvis pērn.





Krauklis ir arī kapitāldaļu turētāja pārstāvis SIA "Valkas Namsaimnieks", Attīstības padomes loceklis Vidzemes plānošanas reģionā un valdes loceklis Lauku un reģionu atbalsta biedrībā, futbola klubā "Valka Junior", Valkas sporta internātā, futbola klubā "Gauja", "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībā". Vēl Krauklis ir valdes priekšsēdētājs biedrībā "Atbalsts Valkai", "Ziemeļvidzemes Kultūras un sporta biedrībā", futbola klubā "Valka", "Vidzemes partijā" un "Reģionālo attīstības centru apvienībā".