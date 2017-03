"Knēvelīši" sacenšas konkursā „Maksimālisti”

Martā turpinās interneta balsojums par talantu konkursa „Maksimālisti” iesniegtajiem sapņu, vēlmju un vajadzību pieteikumiem. Šomēnes kategorijās „Indivīds”, „Ģimene” un „Kolektīvs” kopā saņemti 76 pieteikumi par kuriem balsot ir iespējams mājaslapā www.maksimalisti.lv. Tieši tautas balsojums noteiks mēneša uzvarētājus 31. martā un arī „Grand Prix” uzvarētājus katrā no kategorijām konkursa noslēgumā. Tāpat turpinās pieteikumu pieņemšana dalībai konkursā.





Balsot par saviem favorītiem var vienu reizi dienā katrā no konkursa kategorijām („Indivīds”, „Ģimene”, „Kolektīvs”). Savu balsi var atdot ar sociālo tīklu – Facebook, Draugiem.lv vai Twitter – kontu starpniecību.

Kategorijā „Indivīds” martā ir saņemti 28 pieteikumi, no kuriem 20 pretendē uz mēneša atbalstu, bet 8 uz „Grand Prix”. Kategorijā „Ģimene” pieteikušās 17 ģimenes, no kurām 12 pretendē uz mēneša atbalstu un 5 uz „Grand Prix”. Savukārt kategorijā „Kolektīvs” pieteikusies 31 apvienība, no kurām 18 vēlas iegūt mēneša atbalstu, bet 13 – „Grand Prix”. Pieteikumi saņemti no Daugavpils, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Rīgas, Tukuma, Ogres, Jēkabpils, Preiļiem, Ogres, Aizputes u.c. Latvijas pilsētām.





„Ieklausieties savā iekšējā balsī! Izmantojiet šo konkursu kā iespēju, lai saprastu, kas ir katra īstais talants vai piedzīvojums, kuru patiešām vēlamies piedzīvot,” konkursa „Maksimālisti” dalībniekus aicina žūrijas pārstāvis Raimonds Elbakjans. Viņš atklāj, ka arī pats ir ļāvies savu sapņu īstenošanai un tagad izprot, ka piedzīvojumi un kustība ir būtiskas ikdienas sastāvdaļa, bez kurām dzīve nav iedomājama.





Katru mēnesi no 1.februāra līdz 29.jūnijam indivīdiem ir iespēja iegūt 500 EUR atbalstu, ģimenēm – 1000 EUR, bet kolektīviem – 1500 EUR. Savukārt, pretendējot uz „Grand Prix”, katras kategorijas uzvarētāji ar augstāko balsu skaitu attiecīgi saņems 1000 EUR, 2000 EUR un 3000 EUR. Kopējais konkursa atbalsta fonds ir 22 000 EUR.

