Latvijas tirgotāju asociācija apbalvo 2016.gada labākos nozares uzņēmumus

Noslēgusies vērtēšana, un zināmi ikgadējā konkursa „Latvijas Labākais tirgotājs 2016” rezultāti, kurus apkopojot gada sākumā, ir noteikti nozares labākie, informē LTA Projektu vadītāja Jolanta Nagle.



Tās ir aptiekas, degvielas uzpildes stacijas, viesnīcas un viesu nami, lauku tūrisma objekti, veikali, specializētie veikali, tirdzniecības centri, ražotnes–veikali, ēdināšanas uzņēmumi – bistro, kafejnīcas–picērijas, kafejnīcas–konditorejas, kafejnīcas–veikali, kafejnīcas, krogi, restorāni un viesnīcu restorāni.

Starp trešās vietas ieguvējiem, kas saņems laureāta diplomu, ir arī Smiltenes uzņēmums SIA "AGNE97" piederošā kafejnīca - bistro "Trīs pipari un kūkas".

Konkurss–skate “Latvijas Labākais tirgotājs” tiek rīkots jau 20.gadu. Konkurss ir nekomerciāls un atklāts – tajā var piedalīties jebkurš Latvijas uzņēmums, kas darbojas nozarē. Visus šos gadus konkursu rīko sabiedriskas organizācijas – Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS). Šī konkursa–skates ietvaros eksperti izvērtējuši un noteikuši labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus visā Latvijā. Pasākuma mērķis - paaugstināt nozarē strādājošo profesionalitāti. Pateicoties konkursam vairāku gadu gaitā plašāku atpazīstamību un uzmanību guvuši daudzi uzņēmumi.

„Latvijas Labākais tirgotājs 2016” kopumā piedalījās aptuveni 200 uzņēmumi. Konkursa finālā no tiem tika izvirzīti 59, starp kuriem 15 ir tirdzniecības uzņēmumi, 24 ēdināšanas uzņēmumi, 15 aptiekas, 3 viesu mājas un viesnīcas un 2 degvielas uzpildes stacijas. No Rīgas ir 16 un pārējie - 43 no Latvijas novadiem. Atkarībā no saņemto punktu skaita par uzvarētājiem atzīti 38 uzņēmumi, laureāta diplomus izpelnījās 14 un vienam uzņēmumam piešķirts dalībnieka diploms. Savukārt konkursa galvenās balvas saņēmēji – 6.

Saskaņā ar novērtējumu balvas un atzinību saņem uzņēmumi no Rīgas un arī citām Latvijas vietām - Burtniekiem, Gulbenes, Jelgavas, Jelgavas novada, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Madonas, Mārupes, Mārupes novada, Pārgaujas novada, Preiļiem, Salaspils, Siguldas, Smiltenes, Raunas, Rūjienas, Rundāles novada, Valmieras un Ventspils.

„Latvijas Labākais tirgotājs 2016” galvenās balvas un nomināciju pasniegšana - ceturtdien, 16.februārī, plkst. 11 Rīgas domes sēžu zālē, Rātslaukumā 1. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodinās Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietniece Zaiga Liepiņa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane un Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs, kā arī vairākas Latvijas pašvaldības sveiks savu pilsētu un novadu veiksmīgākos uzņēmējus, kas izpelnījušies atzinību konkursā.

REZULTĀTI ŠEIT