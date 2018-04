Dzirkstošo bērzu sulu BIRZĪ ražotāji stādīs pasaulē pirmo Sulu koku parku

Š.g. 7. maijā dzirkstošo bērzu sulu BIRZĪ ražotāji Smiltenes novada Brantu pagasta Kainaižos stādīs pasaulē pirmo Sulu koku parku. Parks taps ar Smiltenes pašvaldības finansiālu un SIA Labie koki praktisku atbalstu.

Viesi aicināti ierasties uz parka stādīšanu pulksten 13.00, līdzi ņemot piemērotus apavus un lāpstu. Pasākuma organizatori būs parūpējušies par Kanādas kļavu, melno valriekstu un Latvijas bērzu stādiem, karstu zupu, bērzu sulām un stāstiem par topošo parku.

Pasaulē ir ap 20 koku veidu, no kuriem var iegūt sulu pārtikai. Mūsu platuma grādos ir trīs veida sulu koku. Zināmākie ir bērzs un kļava. No mazāk zināmiem kokiem sulu vēl var iegūt no valrieksta. Mēs plānojam izveidot pirmo Eiropā un, iespējams, pasaulē Sulu koku parku, kurš varētu būt gan apskates objekts tūristiem, gan arī mežs, no kura nākotnē tiks iegūtas sulas realizēšanai Latvijas un pasaules tirgos.

Bērzu sulu jau šobrīd tirgojam gan Latvijā, gan pasaulē ar BIRZĪ zīmolu, taču šis parks ļaus paplašināt tālākā nākotnē mūsu produktu klāstu vēl ar vairākiem ekskluzīviem produktiem - kļavu sīrupu, kā arī valriekstu sulu un sīrupu.

Nākotnē plānojam parku attīstīt un sastādīt arī mazāk zināmus kļavu, valriekstu un bērzu veidus, kas būs pieejami BIRZĪ ražotnes apmeklētāju apskatei.