Arī Blomes pagasta "Donas" saņem vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts”

2018. gada 25. janvārī Rīgas pilī Latvijas Valsts prezidents un „Zaļā Sertifikāta” patrons Raimonds Vējonis un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, klātesot LLTA "Lauku ceļotājs" prezidentei Asnātei Ziemelei un sertifikāta komisijai, pasniegs vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts” 22 lauku tūrisma saimniecībām.

Par „Zaļo sertifikātu”

„Zaļais sertifikāts” ir nacionālas nozīmes lauku tūrisma uzņēmumu eko-sertifikācijas jeb vides kvalitātes zīme. 1999. gadā ar LVAF atbalstu to iniciēja un 2000. gadā ar ES LIFE programmas atbalstu sāka ieviest LLTA „Lauku ceļotājs”. „Zaļā sertifikāta” piešķiršanu lauku tūrisma uzņēmējiem izvērtē novērtējuma komisija, kuras sastāvā ir 14 dažādu nozaru profesionāļi. Vairāk par „Zaļā sertifikāta” darbību un prasībām var uzzināt http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate.

„Zaļās brīvdienas”

Sertificētās saimniecības zaļā un veselīgā dzīvesveida piekritējiem atpazīstamas ar zīmola nosaukumu „Zaļās Brīvdienas”. Vairāk informācijas par tām: http://www.celotajs.lv/lv/c/wrth/green. Zaļās brīvdienas novērtē cilvēki, kuri tiecas pēc dabiskas vides un veselīga dzīves veida.

Pastāstīsim Jums, ar ko īpašs katrs „Zaļā sertifikāta” saņēmējs.

Lauku māja „Donas”, Smiltenes novads

„Donu” Ilzi pazīst visā Latvijā kā prasmīgu un izveicīgu saimnieci, kas cep neparasti garšīgu „Donu saldskābo maizi” un gatavo latviskos ēdienus. Saimniecībā pērn iegādāta jauna „A” klases tehnika, efektivizēta apgaismošanas sistēma, kā arī uzlabots atkritumu šķirošanas process. Apmeklētāju telpās ir atjaunotas norādes, kas aicina taupīt ūdeni un elektroenerģiju.

„Amatas mellenes”, Amatas novads

Saimnieki Amatas novada pauguru nogāzēs audzē krūmu mellenes un ļauj šeit atbraukušajiem interesentiem piedalīties ražas novākšanas procesā. Šī ir viena no saimniecībām, kur bērni var iepazīt „īstus” lauku mājdzīvniekus – trusīšus un kaziņas. Ja kāds vēlas iemācīties slaukt kazu, arī to šeit var izdarīt. Zaļo sertifikātu iegūst pirmo reizi!

Dzīvesprieka akadēmija „Liela muiža”, Mucu muzejs, Kocēnu novads

Netālu no Vaidavas ezera ir izveidots mucu muzejs, kurā var iepazīt mucu tapšanas procesu no paša sākuma līdz gatavam galaproduktam. Saimnieki uzsākuši dalīto atkritumu šķirošanu, izmantojot saimniecībā ražotās muciņas kā atkritumu tvertnes. Muzeja telpās ir izveidota efektīva apkures sistēma. Zaļo sertifikātu iegūst pirmo reizi!

SIA „Latvijas ķiploks”, Raunas novads

Ķiploki Raunas „Saulītēs” tiek audzēti jau no 2011. gada. Šobrīd SIA „Latvijas ķiploks” ir zīmols, kas simbolizē veselīgus, drošus un kvalitatīvus produktus, kurus ražo no Latvijā audzētiem ķiplokiem. Uzņēmumā var ne tikai iegādāties produkciju, bet doties 1 – 2 h garā ekskursijā un iegūt noderīgus padomus. Zaļo sertifikātu iegūst pirmo reizi!

Lauku sēta „Caunītes”, Ozolnieku novads

Laku sēta, kur apvieno mūsdienu un senlaicīgās latviskās noskaņas, kuras centrālā vieta ir klēts ar maizes krāsni. Saimnieki gaida ģimenes ar bērniem, kurus iepazīstina ar izglītojošām programmām un gadskārtu svinību tradīcijām. Saimnieki rūpējas par apkaimes mežu un pļavu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, organizē ekskursijas, kurās stāsta par apkaimes iemītniekiem, kā arī sadarbojas ar dabaszinātņu nozares ekspertiem. Zaļo sertifikātu iegūst pirmo reizi!

Viesu māja „Laumu dabas parks”, Talsu novads

Šīs vietas vārds ir pazīstams visā Latvijā. Saimnieki ir izveidojuši tematisku parku, kurā var iepazīties ar bišu dzīvi, bitenieka tērpā apskatīt bišu māti, liet vaska sveces, kāpt kopā ar seno „darbarīku” – dzeini, kā arī izstaigāt Augu, Bišu, Sporta, Putnu un citas ierīkotās takas, kurām pērn nomainīts „atsiju” segums. Izveidots ļoti plašs piedāvājums visām mērķauditorijām, sākot no bērnudārza grupām un jauniešu nometnēm līdz pat darba kolektīviem un senjoriem. Pērn saimniecībā optimizēta apgaismes sistēma.

Brīvdienu māja „Ziedkalni”, Dundagas novads

Atrodas klusā vietā, Slīteres nacionālā parka teritorijā pie bijušā Vīdāles ezera, kura vietā viļņojas t.s. Ezerpļavas. Saimniece pērn iegādājusies riteņus, ar kuriem klienti var izbraukt nacionālajā parkā izveidotos velo maršrutus. Dabas tūristiem piedāvā bebru vērošanu. Uzcelta āra lapene, papildināts informatīvo materiālu par dabas tūrismu klāsts.

Viesu māja „Klētnieki”, Rojas novads

„Klētnieki” atrodas t.s. „lībiešu krastā”, senā lībiešu ciemā – Ģipkā. Viesu māja darbojas jau 18 gadus un šajā laikā vairakkārt ir ieguvusi ne tikai „Zaļo sertifikātu”, bet arī Rojas novada sakoptākās sētas titulu. Viesi var palikt gan koka četrvietīgos namiņos, gan arī senlaicīgā klētiņā, kas iekārtota vecā lībiešu stilā. Piedāvā arī zivju žāvēšanu un braucienus ar laivu pa Rojas upi. Pērn iegādāti 4 velosipēdi klientu vajadzībām.

Brīvdienu māja „Zaķu jūras māja”, Ventspils novads

Arī „Zaķu jūras māja” atrodas lībiešu krastā, senā lībiešu ciemā – Miķeļtornī, kur slejas Latvijas garākā bāka. Īpašnieki apsaimnieko apkaimes piekrastes pļavas, veicinot dabas daudzveidību. Pērn izveidota labiekārtota taka uz jūru, lai mazinātu gājēju ietekmi kāpu zonā, un atpūtas vieta, nomainīts takas klājums. Klientiem izvietota informācija par aktīvā un dabas tūrisma maršrutiem Slīteres nacionālajā parkā.

Kempings „Laikas”, Pāvilostas novads

„Laikas” ir izcils ilgtspējīgas un videi draudzīgas saimniekošanas piemērs ne tikai piekrastē - kāpu zonā -, bet arī Latvijā kopumā. Koka namiņi ir celti simtgadīgā priežu mežā, maksimāli saudzējot tā vērtības un izmantojot dabai un cilvēka veselībai draudzīgus materiālus, galvenokārt – koku. Lai saudzētu krasta kāpas, izveidota koka laipa. Interesenti var doties ekskursijā ar pašu saimnieku veidotu botānisko bilžu ceļvedi. Pērn uzlabota atkritumu šķirošanas sistēma, atjaunota koka laipa uz jūru, kas palīdz saudzēt piekrastes kāpu biotopus.

Piena muiža „Berghof”, Skrundas novads

Atrodas atjaunotajā Sieksātes muižas kompleksā. Muižas pievienotā vērtība ir „Piena muzejs”, kurā jaunatne var izzināt, kā no govs rodas piens, kā arī aplūkot gotiņas gremošanas procesu interaktīvā veidā. Klientiem piedāvā videi draudzīgas aktivitātes – velosipēdus un nūjas. Muižas dārzā audzē vietējos dārzeņus un garšvielas, kurus liek galdā muižas restorānā. Pērn palielināts ar ekomarķējumu sertificēto tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu apjoms.

Brīvdienu māja „Zariņi”, Pāvilostas novads

Atrodas Saraiķu ciemā, kilometra attālumā no Baltijas jūras. Saimniece rūpīgi seko līdzi, kā viesi šķiro atkritumus. Kompostam izmanto Latvijā un Vācijā ražotos biokompostētājus. Ja nepieciešams, viesus informē par tuvākajiem auto elektrouzlādes punktiem. Viesiem piedāvā zaļumus no sava dārza un dārzeņus no savas siltumnīcas.

Viesu māja „Ezera māja”, Liepāja

Māja iekārtota senatnīgā koka ēkā, ko ieskauj mājīgā koka mājas aura. Saimnieki organizē viesiem ekskursijas uz Papes dabas parku, kur iepazīstina ar savvaļas zirgiem – palieņu pļavu apsaimniekotājiem un Nidas purva taku. Pie mājas izveidots bērniem draudzīgs spēļu laukums.

Brīvdienu māja „Apartamenti Ores”, Tērvetes novads

Atrodas Tērvetes centrā iepretim Tērvetes dabas parkam. Apartamenti, kas veidoti latviskā stilā un noskaņās, atrodas 280 gadus vecā baznīcas kroga ēkā. Šeit gaida ģimenes ar bērniem, kuriem ir iespēja doties izziņas pārgājienos par īpaši aizsargājamu dabas teritoriju – Tērvetes dabas parku. Pērn pilnībā pāriets uz LED spuldzēm, telpu remontēšanas procesā izmantots cilvēka veselībai draudzīgs kaļķis un lakas uz dabiskās eļļas bāzes.

Lauku māja „Ceļinieki”, Viesītes novads

Vēsturiskajā Sēlijas novadā šobrīd vienīgā mītne, kurai ir piešķirts Zaļais sertifikāts. Saimnieki turpina iesākto darbu – labiekārto apkaimes vidi, paplašina dīķi ar atpūtas vietu. Pērn pilnveidota saimniecības apgaismes sistēma, viesu vajadzībām iegādāta jauna A klases veļasmašīna. Viesiem piedāvā svaigus dārzeņus un augļus no savas saimniecības.

Viesu māja „Odzienas krogusmāja”, Pļaviņu novads

Saimnieki ir ieguldījuši nenovērtējamu darbu Odzienas pils un tās kompleksa atjaunošanā. Viesu mājas istabas ir veidotas ērtas un no videi un cilvēka veselībai draudzīgiem materiāliem. Pērn renovēts bijušais muižas parks un atjaunots pilsbrūzis, kur, izmantojot vietējo zemnieku ražojumus, tiek darināts alus un kvass.

Viesu māja „Brūveri”, Siguldas novads

Viesu māja atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā, netālu no Krimuldas pils. Pērnais gads ir bijis ražīgs – visas koka ēkas ir nosiltinātas, kompleksā ir efektivizēta apgaismojuma sistēma, ieviesta stikla šķirošanas sistēma. Saimnieki ir iegādājušies sešus velosipēdus un palīdzējuši „Brūveros” noorganizēt Dabas aizsardzības pārvaldes reindžeru tikšanos.

Brīvdienu māja „Dālderi”, Limbažu novads

Atrodas Bīriņos, pie Bīriņu ezera. Saimniecībā ir saglabāta veca ozolu aleja, kas ved uz guļbaļķu namiņiem un pirti. Piedāvā ekskursijas pa tuvāko apkaimi. Saimnieki ļoti rūpējas par apkaimes tīrību - regulāri tīra peldvietu un tai pieguļošo ezera akvatoriju. Sadarbībā ar Bīriņu pili – viesiem piedāvā divriteņus.

Viesu māja „Azarkrosti”, Rēzeknes novads

Viesu māja atrodas neticami skaistā vietā – „Adomovas dabas parkā” ar skatu uz ezeru no augsta Latgales augstienes paugura. Saimnieki ir izveidojuši dārza nojumi, viesiem piedāvā videi draudzīgas aktivitātes - velo un laivu nomu. Interesentiem pastāsta par dabas parka vērtībām. Viesu mājā atjaunota informācija, kas aicina taupīt dabas resursus.

Viesu māja „Zaļā sala”, Rēzeknes novads

Atrodas Rēzeknes upītes krastā, starp upīti un tās vecupi, pār kuru uzcelts tilts. Enerģiskie saimnieki rūpējas par viesu labklājību, gatavo Latgales ēdienus, izveidojuši dabas atpūtas parku. Pērn ir pabeigti jaunās ēkas būvniecības darbi un tā nodota ekspluatācijā.

Lauku māja „Upenīte”, Aglonas novads

Atrodas Aglonā pie Ciriša ezera dabas parka. Šeit ne tikai uzņem viesus, bet ir izveidota arī bioloģiskā saimniecība, kurā ražotie produkti tiek celti galdā kā Latgales kulinārā mantojuma ēdieni. Pērn saimnieki nojaukuši veco kūti, veidojot pievilcīgu lauku sētas ainavu, efektivizējuši apgaismes un pilnveidojuši atkritumu šķirošanas sistēmu.

Viesu māja „Mežinieku mājas”, Aglona

Atrodas netālu no Aglonas, kaimiņos „Upenītei”. Arī šī ir bioloģiskā saimniecība. Ir izveidota dabas izziņas taka, bērnu laukums, kur var iepazīties ar lauku mājdzīvniekiem, kā arī ekovirtuve, kur var baudīt saimnieces gatavotos Latgaļu ēdienus.