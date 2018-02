Arī "Smiltenes Piens" un "Kārumu fabrika" piedalīsies pārtikas izstādē Dubaijā "Gulfood 2018"

Latvijas pārtikas ražotāji prezentēs produkciju Latvijas nacionālajos kopstendos starptautiskajā pārtikas izstādē Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) "Gulfood 2018", aģentūru LETA informēja Agroresursu un ekonomikas institūtā (AREI).





Izstādē "Gulfood 2018" Latvijas produkcija būs redzama divos AREI organizētajos kopstendos - hallē starp lielo valstu nacionālajiem stendiem atradīsies Latvijas nacionālais kopstends 174 kvadrātmetru platībā, bet gaļas un olu produktu ražotāju hallē būs vēl viens nacionālais kopstends 27 kvadrātmetru platībā. Šajos kopstendos tiks pārstāvēti Latvijas uzņēmumi, kas ražo piena un gaļas produkciju, olu produkciju, saldumus, graudu produkciju, dzērienus, veselīgo pārtiku un citus produktus.





Kopumā izstādē "Gulfood 2018" šogad produkciju prezentēs 21 Latvijas ražotājs, tostarp piena pārstrādes uzņēmums "Jaunpils pienotava", šokolādes ražotāja "Premium Chocolate" (zīmols "Nelleulla"), graudu pārstrādes uzņēmums "Dobeles dzirnavnieks" un pārtikas ražotājs "Felici" (zīmols "Graci laboratories"), kas ražo musli, putras un vienas ēdienreizes maltītes. Tāpat izstādē piedalīsies arī augļu un ogu pārstrādātājs "Very Berry", uzņēmums "Cēsu gaļas kombināts", kas nodarbojas ar lopu kaušanu un gaļas sadali, SIA "Zekants" (''Pupuchi"), bišu maizes pastilu ražotājs "Bee Bite", piena pārstrādes uzņēmums "Tukuma piens", kompānija "Markol", kas ražo dabīgo minerālūdeni "Zaķumuiža" un sukāžu ražotājs "Rāmkalni Nordeco".





Tāpat izstādē piedalīsies konditorejas un uzkodu ražotāja "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" (zīmoli "Laima", "Selga", "Staburadze", "Old Town bakery", "Ādažu Čipsi", "Taffel The Original Snacks" un "Pedro"), olu ražotājs "Balticovo", piena pārstrādes uzņēmums "Latvijas Piens", konditorejas izstrādājumu un saldo uzkodu ražošanas uzņēmums "Kārumu fabrika", uzņēmums "Apsara", kura nodarbošanās ir saistīta ar tējas maisījumu izstrādi un to iepakošanu. "Gulfood 2018" piedalīsies arī gaļas pārstrādes uzņēmums "Nākotne", piena pārstrādes uzņēmums "Smiltenes piens", šokolādes ražošanas uzņēmums "Chocolette Confectionary", kartupeļu čipšu ražotājs "Pērnes L" un dzērienu ražotājs "Ilgezeem".





Kopstendus apmeklēs Latvijas vēstniece AAE Astra Kurme un padomnieks Zigmārs Zilgalvis.





"Gulfood" ir viena no pasaules vērienīgākajām pārtikas ražotāju izstādēm, kas šogad notiks jau 23.reizi. Izstāde norisināsies Dubaijas izstāžu centrā no šodienas, 18.februāra līdz 22.februārim. Piecas dienas pārtikas ražotāji no 185 pasaules valstīm tiksies ar sadarbības partneriem un jauniem klientiem, pieci tūkstoši dalībnieku prezentēs savu produkciju astoņos pārtikas sektoros, kopā aizņemot vienu miljonu kvadrātmetru platības.