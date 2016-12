Eesti Energia kļūst par vienīgo Valkas koģenerācijas spēkstacijas īpašnieku

Baltijā lielākais elektroenerģijas ražotājs Eesti Energia ir iegādājies Valkas novada domei piederošos 10% kapitāldaļu Enefit Power&Heat Valka koģenerācijas spēkstacijā. Tādējādi kompānija Eesti Energia, kurai iepriekš piederēja 90% spēkstacijas kapitāldaļu, ir kļuvusi par vienīgo Valkas koģenerācijas stacijas īpašnieci.





Uzņēmuma Enefit Taastuvenergia, kas pārvalda Eesti Energia atjaunojamās enerģijas ražošanas struktūrvienības, vadītājs Innars Kāsiks (Innar Kaasik) stāsta, ka viens no galvenajiem mērķiem spēkstacijas iegādē ir uzņēmuma pārvaldības struktūras atvieglošana, kas saskan ar Eesti Energia kopējo stratēģiju. “Lēmums par labu kapitāldaļu ieguvei pieņemts arī pateicoties tam, ka Valkas novada dome izrādīja interesi pārdot savas kapitāldaļas un atteikties mazākuma akcionāra pozīcijas. Zīmīgi, ka šis ir vienīgais Eesti Energia piederošais enerģijas ražošanas uzņēmums, kas atrodas ārpus Igaunijas,” skaidro Innars Kāsiks.





2011. gada janvārī Eesti Energia iegādājās 90% kapitāldaļu siltumuzņēmumā Enefit Power&Heat Valka, lai jau 2012. gadā atvērtu modernu ar vietējo biomasu darbināmu koģenerācijas spēkstaciju, kas ražo elektrību, vienlaikus nodrošinot siltumu Valkas pilsētas iedzīvotājiem. Spēkstacija, tās darbībai nepieciešamo biomasu iegādājas no šķeldas ražotājiem tuvākajā apkaimē. Spēkstacijas elektroenerģijas ražošanas jauda ir 2,4 MW, savukārt siltumenerģijas ražošanai tā ir 8 MW. Kopējās investīcijas koģenerācijas stacijas izveidē sasniedza aptuveni 10 miljonus eiro.





Līdz 2012. gadam Enefit Power&Heat Valka ražoja siltumenerģiju divās katlumājas, kas kā kurināmo izmanto biomasu un mazutu. Pašlaik šīs katlumājas tiek izmantotas rezerves jaudu nodrošināšanai.

2015. gadā Valkas koģenerācijas spēkstacija kopumā saražoja un pārdeva 14 gigavatstundas elektroenerģijas un 21 gigavatstundu siltumenerģijas. Šī gada 11 mēnešos spēkstacija ir saražojusi līdzvērtīgu enerģijas apjomu – 14 gigavatstundas elektroenerģijas un 20 gigavatstundas siltuma.





Eesti Energia pieder vairākas nelielas, vietējas nozīmes, koģenerācijas spēkstacijas, jo tās ļauj piedāvāt patērētājiem siltumu par konkurētspējīgu cenu, izkliedēt un diferencēt enerģijas ražošanas portfeli, kā arī samazināt elektroenerģijas pārvades zudumus.





AS Eesti Energia

AS Eesti Energia ir Igaunijas valstij piederošs uzņēmums, kas pilnībā pārvalda degslānekļa ieguvi un elektroenerģijas ražošanu. Uzņēmuma darbība ietver plašu pakalpojumu spektru no degslānekļa ieguves un pārstrādes līdz pat elektroenerģijas sadalei un pārdošanai, kā arī dažādus ar elektroenerģiju saistītus papildu pakalpojumus. Eesti Energia darbojas Baltijas valstīs, Vācijā, Jordānijā un ASV. Papildus darbībai Igaunijā Eesti Energia tirgo elektroenerģiju arī Latvijas un Lietuvas atvērtajā tirgū, kur izmanto Enefit zīmolu.

SIA Enefit

SIA Enefit ir elektroenerģijas pārdevējs Latvijas atvērtajā elektroenerģijas tirgū. SIA Enefit mātes uzņēmums AS Eesti Energia ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā. SIA Enefit ir dibināts 2006. gadā, tas ir reģistrēts elektroenerģijas tirgotājs visā Latvijas teritorijā, kā arī uzņēmumam ir sadarbības līgumi ar AS Augstsprieguma tīkls (pārvades sistēmas operators) un AS Sadales tīkls (sadales sistēmas operators). Pašlaik SIA Enefit ir vairāk nekā 2000 klientu un uzņēmuma klientu portfelis 2016. gadā sasniedza 16 procentus no Latvijas kopējā elektroenerģijas patēriņa.