Iecavas novada dome pārsūdzējusi laikrakstam "Bauskas Dzīve" labvēlīgo tiesas lēmumu

Iecavas novada dome ir pārsūdzējusi Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru par labu SIA "Bauskas Dzīve" piedzīts mantiskais zaudējums un noteikts liegums publicēt reklāmas pašvaldības finansētajā laikrakstā "Iecavas Ziņas", liecina tiesu informatīvajā sistēmā pieejamā informācija.





"Bauskas Dzīve" advokāts Andris Tauriņš aģentūrai LETA pauda, ka pārsūdzības fakts nav pārsteigums, taču nelielu izbrīnu viņam radījis tas, ka Iecavas novada dome ir pārsūdzējusi spriedumu arī daļā par aizliegumu publicēt reklāmas laikrakstā "Iecavas Ziņas". Aizstāvis norādīja, ka Iecavas novada domes argumentācija nav mainījusies un ir saglabājušies tie paši argumenti, kas tika izmantoti pirmās instances tiesā.





Tauriņš izcēla, ka Iecavas novada dome vairākkārtīgi norādījusi uz drukātās preses abonēšanas apjomu kritumu valstī, tādēļ tā apšaubīja "Bauskas Dzīves" argumentus par neiegūto peļņu. Tomēr, lai arī Latvijā kopējie drukātās preses apjomi tik tiešām sarūk, Bauskas novadā šī tendence ir zemāka nekā pārējā valstī, zināja teikt advokāts.





Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks (VL-TB/LNNK) norādīja, ka "Bauskas Dzīves" neiegūtā peļņa nav pierādāma.





Domes priekšsēdētājs ir pārliecināts, ka pašvaldības finansētajā laikrakstā "Iecavas Ziņas" drīkst publicēt reklāmu, savukārt uzņēmēji var brīvi izvēlēties, kurā no izdevumiem - "Iecavas Ziņās" vai "Bauskas Dzīvē" - savu reklāmu publicēt.





Jau ziņots, ka ar tiesas lēmumu ir aizliegts publicēt reklāmas pašvaldības finansētajā laikrakstā "Iecavas Ziņas". Tāpat par labu "Bauskas Dzīvei" no pašvaldības ir piedzīts 17 800 eiro mantiskais prasījums par radītajiem zaudējumiem.





Iepriekš reģionālais laikraksts un izdevējs "Bauskas Dzīve" vērsās administratīvajā tiesā pret Iecavas novada domi, prasot aizliegt pašvaldības finansētā laikraksta "Iecavas Ziņas" izdošanu un reklāmu publicēšanu, kā arī zaudējumu atlīdzību, taču tiesa atteicās ierosināt lietu.





"Bauskas Dzīve" šo lēmumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā (AT), kas nolēma, ka reģionālā laikraksta izdevējam ir tiesības tiesas ceļā prasīt reklāmu aizliegšanu un zaudējumu atlīdzību. Šajā daļā Administratīvā rajona tiesa lietu ierosināja un ir izskatījusi, šodien paziņojot minēto spriedumu.





Attiecībā uz pārējo sūdzību AT norādīja, ka "Bauskas Dzīvei" nav tiesību tiesas ceļā prasīt pašvaldības laikrakstu neizdošanu. AT lēmuma pamatā bija atziņa, ka pašvaldības tiesības izdot savu laikrakstu izriet no Satversmē nostiprinātajām tiesībām uz vārda un izteiksmes brīvību.





Tāpat vēstīts, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa ierosinājusi lietu "SIA "Bauskas Dzīve" pret Latviju" pēc reģionālā laikraksta izdevēja sūdzības par Latvijas rīcību, ļaujot pašvaldībām izdot savus laikrakstus, kuri imitē neatkarīgu presi.





Sūdzības pamatā ir Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10.pants, kas uzliek valstīm pienākumu neiejaukties vārda brīvības īstenošanā. Sūdzības iesniedzēji norāda, ka valstij ir jāatturas no jebkādām darbībām, kas nonivelē mediju lomu demokrātiskā sabiedrībā vai mazina mediju plurālismu.