Izmaiņas maršrutā Rīga–Valka, Valmiera–Valka un Rīga–Valmiera

Lai uzlabotu pasažieru pārvadājumu kvalitāti, no 2018. gada 3. aprīļa maršrutā Nr.7600 Rīga–Valka un Nr.7825 Valmiera–Valka tiks samazināts vairāku reisu izpildes laiks, tajā skaitā arī izņemot atsevišķas pieturvietas no dažu reisu kustības saraksta, kā arī mainīts autobusa izbraukšanas laiks no sākumpunkta. Savukārt maršrutā Nr.7599 Rīga–Valmiera tiks nedaudz palielināts divu reisu izpildes laiks. Ņemot vērā izmaiņas, pasažieri tiek aicināti pirms brauciena pārbaudīt aktuālo kustības sarkstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti.





Maršruta Nr.7600 Rīga–Valka autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.10.05, galapunktā būs 10 minūtes ātrāk. Savukārt no Valkas autoostas divu reisu autobuss katru dienu izbrauks 10 minūtes vēlāk – attiecīgi plkst.14.10 un 18.40, galapunktā ierodoties ierastajā laikā. Tāpat maršruta Rīga–Valka autobuss, kas no Valkas katru dienu izbrauc plkst.10.15 un 12.00 (pirms tam izbrauca plkst.10.05 un 11.50) pasažieru apmaiņu neveiks pieturvietā Brasla, Eikaži, Zutiņi, Graši, Sunīši, Internātskola, Murjāņi, Sēnīte, Sili, Vangaži un Garkalne, tādējādi galapunktu sasniedzot ātrāk.





Turpmāk maršruta Nr.7825 Valmiera–Valka autobuss, kas no Valmieras katru dienu izbrauc plkst.6.00, 9.35, 16.05 un 17.30, galapunktā būs 11 minūtes ātrāk. Divos reisos tiks mainīts autobusa izbraukšanas laiks no sākumpunkta un paātrināts reisu izpildes laiks – no Valkas autobuss katru dienu turpmāk izbrauks plkst.7.40 (pirms tam izbrauca plkst.7.35), bet no Valmieras – plkst.8.00 (pirms tam izbrauca plkst.7.55).

Maršruta Nr.7599 Rīga–Valmiera autobuss turpmāk katru dienu no Rīgas izbrauks piecas minūtes agrāk – plkst.16.50, galapunktā ierodoties ierastajā laikā. Savukārt no Valmieras autobuss izbrauks ierastajā laikā – plkst.5.55, bet galapunktā būt piecas minūtes vēlāk.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.