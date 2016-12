KP atļauj SIA "FIRMA MADARA 89 ĪPAŠUMI" pārņemt 31 ELVI zīmola veikalu

Konkurences padome (KP) 22. decembrī pieņēma atļaujošu lēmumu par darījumu, kura ietvaros SIA "FIRMA MADARA 89 ĪPAŠUMI" pārņem SIA "ANTARIS" un AS “NIDL” aktīvu daļu, kuru veido 31 ELVI zīmola veikals.

Pēc darījuma noslēgšanas SIA "FIRMA MADARA 89 ĪPAŠUMI" iegūst īpašumu tiesības uz 28 SIA "ANTARIS" un AS “NIDL” piederošiem nekustamajiem īpašumiem (veikaliem), kā arī tiesības no trešajām personām nomāt trīs tirdzniecības telpas, kuras iepriekš saimnieciskajā darbībā izmantoja SIA “Antaris” un AS “NIDL”.

Darījuma rezultātā Jaunjelgavā, Ilūkstē, Daugavpilī un Daugavpils novadā/rajonā, kā arī Dagdas, Rēzeknes, Viesītes, Aknīstes, Cesvaines, Aglonas, Neretas, Viļakas, Varakļānu, Riebiņu, Ilūkstes, Rugāju, Salas novados viens tirgus dalībnieks nomainīs citu tirgus dalībnieku un struktūra būtiski nemainīsies. Vienlaikus KP padziļināti vērtēja preču mazumtirdzniecības tirgus Mālpilī un Mālpils novadā, Pļaviņās un Pļaviņu novadā un Madonā un Madonas novadā.

Izvērtējot apvienošanās darījumus, KP secināja, ka apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis un nevar tikt būtiski samazināta konkurence ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū Mālpilī un Mālpils novadā, Pļaviņās un Pļaviņu novadā, kā arī Madonā un Madonas novadā.

Šobrīd SIA "FIRMA MADARA 89 ĪPAŠUMI" piederošie veikali pārstāv trīs dažādus zīmolus - top!, mini top! un LABAIS. Ar preču zīmi top! un mini top! Latvijā darbojas 226 pārtikas veikali, 58 no tiem pieder SIA "FIRMA MADARA 89 ĪPAŠUMI", savukārt ar preču zīmi LABAIS Latvijā darbojas 20 veikali, no kuriem SIA "FIRMA MADARA 89 ĪPAŠUMI" pieder 10 veikali.