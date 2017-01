No 1. februāra tiks veiktas izmaiņas trīs Valkas novada maršrutos

Uzlabojot pasažieru pārvadājumu kvalitāti, no 2017. gada 1. februāra spēkā stājas grozījumi trīs SIA VTU Valmiera apkalpotajos maršrutos Valkas novadā. Izmaiņas gaidāmas maršrutā Nr.6627 Smiltene–Valka, Nr.3034 Autoosta–Lugažu stacija–Autoosta un Nr.3033 Autoosta–Lauktehnika–Autoosta.

Viens maršruta Nr.6627 Smiltene–Valka autobuss turpmāk no Valkas autoostas izbrauks 10 minūtes agrāk – plkst.19.05. Savukārt autobusam, kas no Valkas autoostas izbrauc plkst.7.45, 10.30 un 13.25, bet no Smiltenes autoostas – plkst.18.05, tiks mainīti izbraukšanas laiki no vairākām pieturvietām.

Sakarā ar grozījumiem vilciena kustības sarakstā maršrutā Nr.3034 Autoosta–Lugažu stacija–Autoosta tiks mainīti trīs reisu izpildes laiki; turpmāk autobuss no Valkas autoostas darbadienās izbrauks plkst.14.16 un 13.35, bet sestdienās un svētdienās – plkst.16.17 (pirms tam izbrauca attiecīgi plkst.14.20, 13.33 un 16.20). Autobuss, kas no Valkas autoostas izbrauc plkst.20.10, Lugažu stacijā stāvēs īsāku laika periodu, kā rezultātā galapunktā tas būs piecas minūtes agrāk.

Savukārt maršruta Nr.3033 Autoosta–Lauktehnika–Autoosta autobusam, kas no Valkas autoostas izbrauc plkst.10.50, tiks mainīti izbraukšanas laiki no vairākām pieturvietām.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.