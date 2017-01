No februāra mainīs vairāku reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu autobusu kustības sarakstus

No 1.februāra SIA "VTU Valmiera" mainīs vairākus reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu autobusu kustības sarakstus, aģentūru LETA informēja SIA "VTU Valmiera" sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Bulmeistare.

Pēc Beverīnas novada pašvaldības ieteikuma maršruts "Valmiera-Madona" no Valmieras autoostas turpmāk kursēs plkst.7.25 tikai mācību gada laikā, mācību dienās.

Autobusu atiešanas laiki, kursēšanas laiki starp pieturvietām un pienākšanas laiki galapunktā tiks mainīti arī vairākiem "Rīga-Valmiera" reisiem, tajā skaitā "Mazsalaca-Rīga", "Rīga-Rauna-Smiltene", "Rīga-Mazsalaca-Rūjiena", "Rīga-Rūjiena", "Valka-Rīga". Izmaiņas veiktas, lai samazinātu ceļā pavadīto laiku.

Tiks slēgti maršruta "Rūjiena-Naukšēni-Nurmi-Rūjiena" reisi plkst.6.45 un plkst.15.40, "Rūjiena-Naukšēni-Piksāri-Rūjiena" reiss plkst.15.10, kā arī plkst.6.30. Tā vietā tiks atklāts jauns reisu "Rūjiena-Naukšēni-Piksāri-Rūjiena" plkst.6.30. Šo reisu izpildīs no otrdienas līdz piektdienai mācību gada laikā, mācību dienās. Šajā maršrutā jauns reiss būs arī plkst.6.05, kas kursēs pirmdienās mācību gada laikā. Tāpat jauns reiss būs plkst.15.10, kursējot mācību gada laikā.

Maršruta "Valmiera-Rēzekne" reisam plkst.8.40 no Valmieras autoostas būs mainīti braukšanas laiki starp pieturvietām un pienākšanas laiks galapunktā. Savukārt no Rēzeknes autoostas tiks slēgts maršruta "Rēzekne-Valmiera" reiss plkst.16.30, savukārt atklāts jauns reiss plkst.16.20, kas kursēs katru dienu. Izmaiņas veiktas, lai pasažieri paspētu pārsēsties autobusā, kas dodas uz Rūjienu.

Izmaiņas būs arī maršrutā "Rūjiena-Rencēni-Valmiera". No Rūjienas autoostas slēgs reisu plkst.9.40 un atklās jaunu plkst.9.30. Izmaiņas veiktas, vadoties pēc pasažieru ieteikumiem, lai paspētu pārsēsties autobusā, kas no Valmieras dodas uz Limbažiem.

Arī maršruta "Smiltene-Valka" reisam plkst.18.05 no Smiltenes autoostas tiks mainīti braukšanas laiki starp pieturvietām un pienākšanas laiks galapunktā. Kā arī no Valkas autoostas slēgs maršruta "Valka-Smiltene" reisu plkst.19.15, bet atklās jaunu plkst.19.05. Izmaiņas veiktas, lai pasažieri paspētu pārsēsties autobusā, kas dodas uz Rēzekni.

Tāpat slēgs maršruta "Smiltene-Valmiera" reisu plkst.6.35 no Smiltenes autoostas un atklās jaunu reisu plkst.6.25. Izmaiņas ieteica pasažieri, lai ar sabiedrisko transportu paspētu nokļūt darbavietā.

Slēgs maršruta "Valka-Valmiera" reisu plkst.18.20 no Valkas autoostas, kā arī maršruta "Valmiera-Rīga" reisu plkst.19.55 no Valmieras autoostas, atklājot jaunu maršruta "Valka-Valmiera-Rīga" reisu plkst.18.30 no Valkas autoostas.

Visi mainītie, kā arī jaunie kustību saraksti apskatāmi SIA "VTU Valmiera" mājaslapā "vtu-valmiera.lv".