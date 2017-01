Par Valkas novada iesniegumu izveidot maršrutu no Zvārtavas līdz Valkai

Esam saņēmuši Valkas novada domes iesniegumu ar lūgumu atklāt papildu reisus maršrutā Valka–Gauja–Aumeistari. Sabiedriskā transporta padome lūgumu neakceptēja, jo saņemtā informācija neļāva gūt pārliecību, ka iedzīvotājiem satiksme ar Valku ir nepieciešama katru dienu. Līdz šim pašvaldības, iedzīvotāji, izglītības iestādes u.c., iesūtot ierosinājumus atklāt papildu maršrutu vai reisu, vienmēr varējuši norādīt potenciālo braucēju skaitu, savukārt Valkas novada dome savā vēstulē balstījās uz principa “ja maršrutā Valka–Gauja–Aumeistari tiks atklāti papildu reisi, Zvārtavas pagasta iedzīvotāji varbūt brauks uz Valku, varbūt meklēs darbu Valkā, varbūt mācīsies Valkā”. Jebkurš maršruts tiek veidots, balstoties uz iedzīvotāju vajadzībām un nevis otrādi.

Ņemot vērā, ka Valkas novada domes prasības apmierināšana izmaksātu 31 000 eiro gadā, no Autotransporta direkcijas puses būtu ļoti neapdomīgi atklāt papildu reisus maršrutā Valka–Gauja–Aumeistari, ja nav nekādas garantijas, ka pasažieri katru dienu dosies uz Valku un atpakaļ. Turklāt jau šobrīd, kad minētajā maršrutā tiek izpildīti divi reisi, valsts dotāciju segums pār izdevumiem ir 80%, kas nozīmē, ka tajā brauc ļoti neliels pasažieru skaits (un tikai daļa pasažieru brauc līdz galamērķim – Valkai). Palielinot maršrutā Valka–Gauja–Aumeistari reisu skaitu un izpildes dienas, valsts dotāciju segums būtu vēl lielāk – 90% un vairāk.

Plašsaziņas līdzekļos Valkas novads aktīvi runā par Ozolu skolas likvidāciju, bet Autotransporta direkciju novada dome par šo faktu nav informējusi. Turklāt līdz septembrim ir vēl vairāk nekā pusgads, tādēļ mēs aicinām Valkas domi iesūtīt mums konkrētus priekšlikumus par nepieciešamību skolēnu vajadzībām veidot pieskaņotu maršrutu. Lai tiktu izveidots šāds maršruts, ir nepieciešams zināt potenciālo skolēnu skaitu, mācību iestādes, līdz kurām skolēni jānogādā, kā arī iespējamās pieturvietas, kuras iekļaut kustību sarakstā.

Valkas novada domes publiskajā telpā paustais par to, ka iemesls, kādēļ Zvārtavas pagastā strauji sarūk iedzīvotāju skaits, ir maršruta uz Valku neizveidošana, noteikti neatbilst patiesībai, jo šāda kārtība pastāv jau vismaz no 2008.gada. Jau vēsturiski bijis tā, ka Zvārtavas pagasts ir savienots ar Smiltenes novadu. Daļai iedzīvotāju tur ir darbavietas, viņi tur apmeklē ārstniecības iestādes, veikalus utt. (no Zvārtavas pagasta līdz Smiltenei var nokļūt ar vairāku maršruta Gaujiena–Rīga un Smiltene–Aumeistari–Gauja–Gaujiena reisu autobusiem).

Savukārt uz Valku, lai nokārtotu visu nepieciešamo domē, var tikt katru ceturtdienu. Ja iedzīvotāji vēlētos, lai autobuss kursē citā laikā vai citā dienā (agrāk no rīta vai vēlāk pēcpusdienā), mēs veiktu izmaiņas, bet šādu lūgumu no iedzīvotājiem līdz šim saņēmuši neesam.