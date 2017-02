7. februārī no AS “ALTUM” tika saņemts divu daudzstāvu dzīvojamo māju siltināšanas apstiprinājums Valkā, Merķeļa ielā 13 un Merķeļa ielā 13a. Valka ir viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kas saņem šādu atzinumu.

“Šī ir priecīga vēsts un novērtējums tam, ko veic gan SIA “Valkas Namsaimnieks”, gan iedzīvotāji, gan Valkas novada dome. Jo māju siltināšana faktiski ir galvenais veids, kā samazināt iedzīvotāju maksu par siltumenerģiju. Esam sagatavojuši vairākus projektus un ceram, ka nākamajā apkures sezonā šo māju iedzīvotājiem būs jāmaksā mazāk. Tas ir labs piemērs citu māju iedzīvotājiem būt aktīvākiem un censties, lai viņu maksājumi par siltumu tiktu samazināti.

Paralēli, es, kā RACA vadītājs, cenšos panākt, lai SIA “ALTUM” un Finanšu ministrija mainītu nosacījumus tā, lai varētu siltināt tās mājas, kurās finanšu disciplīna nav tik augsta, bet kuras ir vissliktākajā stāvoklī,” savu viedokli pauž Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Drīzumā tiks izsludināts atklāts iepirkums par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas darbu īstenošanu.

Daudzstāvu dzīvojamajai mājai Merķela ielā 13 ir 36 dzīvokļi, bet Merķela ielā 13a ēkā atrodas 66 dzīvokļi.