SEB banka maina arī Smiltenes filiāles darba laiku

No 2018. gada 2. janvāra SEB bankas filiāles Talsos, Alūksnē, Jelgavā, Siguldā, Madonā un Smiltenē, kā ar finanšu konsultāciju centrs Kuldīgā pāries uz klientiem ērtāku darba laiku: turpmāk ceturtdienās tās strādās ilgāk – no plkst. 8:30 līdz 18:30, bet piektdienās darbu beigs nedaudz ātrāk – plkst. 15:00. Bankas filiāle Cēsīs pēc šāda darba laika strādās jau no 18. decembra.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Esam ieklausījušies mūsu klientu teiktajā un pielāgojuši mūsu filiāļu darba laiku klientu vajadzībām. Redzam, ka Latvijas reģionos klienti ir aktīvi – piemēram, ja tie vēlas iegādāties jaunu mājokli savai ģimenei vai iegādāties līzingā auto, lai saņemtu aizdevumu nepieciešams apmeklēt bankas filiāli. No nākamā gada to varēs izdarīt bez vajadzības klientam kavēt savu darba laiku.”

Izmaiņas filiāļu darba laikā veiktas, lai tas būtu ērtāks šo pilsētu iedzīvotājiem, kurus interesē laikietilpīgāki pakalpojumi, kā, piemēram, finanšu konsultācijas. Šīs izmaiņas novērtēs arī strādājošie cilvēki, kas uz reģionālajām filiālēm dodas no tuvējām pilsētām. Tie filiāļu apmeklējumu turpmāk varēs ieplānot ceturtdienās – bez nepieciešamības meklēt iespējas to izdarīt savā darba laikā.

SEB bankai pašlaik ir 26 filiāles un viens finanšu konsultāciju centrs, kurš atrodas Kuldīgā. Desmit SEB filiāles izvietotas Rīgā un sešas no tām – tās, kas atrodas tirdzniecības centros, darba dienās strādā arī pēc plkst. 17:00 un ir pieejamas arī brīvdienās. Savukārt ārpus Rīgas atrodas 16 filiāles un Kuldīgas finanšu konsultāciju centrs.

SEB bankas tīklā šobrīd darbojas 212 bankomāti, no kuriem 71 atrodas Rīgā un 141 – ārpus galvaspilsētas. Tostarp, reģionos klientiem ir pieejami 53 bankomāti, kas nodrošina gan naudas izmaksas, gan iemaksas darījumus.