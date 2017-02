"Smiltenes Piens" un "Kārumu Fabrika" dosies uz izstādi "Gulfood 2017"

Jau svētdien, 26.februārī durvis vērs pieprasītā pārtikas izstāde Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) “Gulfood 2017”, kurā AREI organizētajos trijos nacionālajos kopstendos Latviju pārstāvēs 25 uzņēmumi vairāk kā 200 kvadrātmetru platībā.

Izstāde notiks Dubaijas izstāžu centrā – Dubai World Trade Centre, no 26.februāra līdz 2.martam. Kopstendus apmeklēs Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kā arī amatpersonas no AAE.

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) jau ceturto gadu piedāvā Latvijas pārtikas uzņēmumiem piedalīties vienā no pasaules pieprasītākajām izstādēm, kurā vietu dalībai tīko ļoti daudz uzņēmumu no visas pasaules. Pateicoties cītīgam darbam un veiksmīgai sadarbībai ar Zemkopības ministriju, un izstādes rīkotājiem Dubaijā, šo gadu laikā dalībnieku skaits Latvijas kopstendā četrkāršojies, pieaugot no sešiem līdz divdesmit pieciem uzņēmumiem, bet uzņēmumu ekspozīcijas platības pieaugušas no 30m2 līdz 200m2.

„Ir prieks redzēt, ka mūsu smagais darbs ir atmaksājies un šogad varējām piedāvāt dalības iespējas arvien lielākam skaitam eksportēt gribētāju:” atzīst kopstendu organizēšanas projekta vadītāja Daina Saktiņa.

Izstādē “Gulfood 2017” Latvijas produkcija būs redzama trijos kopstendos-

Sheikh Saeed hallē starp lielo valstu nacionālajiem stendiem izvietosies divi nacionālie kopstendi 114 kvadrātmetru un 60 kvadrātmetru platībā;

Hallē Nr.3 jeb Gaļas un olu produktu ražotāju hallē viens nacionālais kopstends 27 kvadrātmetru platībā.

Visus gadus izstādes kopstendu organizē Agroresursu un ekonomikas institūts, AREI (bijušais Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, LVAEI). Latvijas kopstendos izstādē “Gulfood 2017” tiks pārstāvēti un eksporta iespējas meklēs Latvijas uzņēmumi, kas ražo piena, gaļas un zivju produkciju, olu produkciju, saldumus, graudu produkcija, kafiju, ūdens, bērnu pārtikas produktus, dzērienus u.c.:

SIA “Kārumu fabrika”; SIA “Felici” (Musli Graci); AS “Dobeles dzirnavnieks”; SIA “Lat Eko Food” (Rūdolfs); SIA „Markol” (Zaķumuižas ūdens); SIA "Rāmkalni Nordeco"; SIA “Pērnes L” (Long Chips); AS “Tukuma piens” (Baltais); AS "Jaunpils Pienotava"; “Ilgezeem” (Iļģuciema kvass); SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne”; AS “Smiltenes piens"; SIA “Cido Grupa”; SIA “Apsara”; SIA “CCF Baltija”; SIA “Limbažu Siers”; SIA “Rocket Bean Roastery”; SIA “Cēsu gaļas kombināts”; SIA “BioMeat”; SIA "Balticovo"; Biedrība “Latvijas Zivrūpnieku savienība”; SIA “Gamma”; SIA “Karavela” (Kaija); AS “Brīvais Vilnis”.





“Gulfood” ir viena no pasaules vērienīgākajām pārtikas ražotāju izstādēm, šogad tā notiks jau 22.reizi. Šeit piecu dienu garumā tiksies pārtikas ražotāji no 120 pasaules valstīm, produkciju izstādīs pieci tūkstoši dalībnieku astoņos pārtikas sektoros, kopā aizņemot 120 tūkstošus kvadrātmetru platības.