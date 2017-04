Smiltenieši uzraudzīs būvniecību Naukšēnos

Šonedēļ uzsākti darbi pie 44 588 eiro vērtā Naukšēnu sporta stadiona jaunā skrejceļa izveidošanas, liecina pašvaldības mājas lapā publicētā informācija.

Būvdarbus veic firma SIA "Reaton LTD", bet uzraudzību nodrošina SIA "Ķikuti-99" un projektu izstrādāja Jānis Markevics no SIA "CK". 27 000 no projekta sedz no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļiem, bet pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums.

Darbus plānots pabeigt līdz maija beigām, un jaunu skrejceļu izmantot varēs no jūnija sākuma. Projekta laikā tiks izbūvēts stadiona skrejceļš ar mākslīgo segumu un marķējumu – četriem celiņiem 120 metru garumā.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka SIA "Reaton LTD" 2015.gadā strādāja ar 40,3 miljonu lielu apgrozījumu un nopelnīja 32 138 eiro. Tas pieder Borisam Gluhmanim un Nataļjai Jakovļevai, un tajā strādā 473 darbinieki.

Savukārt Smiltenes novadā reģistrētais SIA "Ķikuti-99" pieder Jānim Ķikutam. 2015.gadā uzņēmums strādāja ar 1,74 miljonu eiro lielu apgrozījumu, taču zaudēja 106 194 eiro. Firmā strādā 18 cilvēki, vēsta Firmas.lv.

Kocēnu novada SIA "CK" 2016.gadā nopelnīja 11 561 eiro un sasniedza 78 574 eiro lielu apgrozījumu. Uzņēmums pieder Jānim Markevicam, Aigaram Leitim un Edgaram Leitim, un tajā strādā pieci cilvēki.