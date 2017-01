Valdība akceptē izmaiņas transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumos

Valdībā apstiprināti grozījumi Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumos, kas pilnveido līdzšinējo transportlīdzekļu reģistrācijas kārtību.





Ar grozījumiem paredzēts mazināt tā saucamo PVN karuseļu iespējamību, veicot vairākkārtējās transportlīdzekļu reģistrācijas un pārreģistrācijas operācijas dažādās valstīs nolūkā nemaksāt un izkrāpt PVN.





Nereti ir konstatēta krāpniecisku shēmu veidošana, transportlīdzekli īslaicīgi izvedot no Latvijas un pēc neilga laika to atkal atkārtoti reģistrējot Latvijā, lai izvairītos no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas. Līdz ar to noteikumi papildināti ar nosacījumu par noņemšanu no uzskaites izvešanai ne ātrāk kā piecas darba dienas pēc transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas Latvijā.





Grozījumi arī paredz, ka turpmāk pirms transportlīdzekļa pirmās vai atkārtotās pirmās reģistrācijas Latvijā, informācija, vai transportlīdzekļa ievešana Latvijā ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā, būs jāpārbauda Valsts ieņēmumu dienesta informatīvajā sistēmā, tādejādi samazinot administratīvo slogu un CSDD iesniedzamo papīra dokumentu skaitu.





Tāpat paredzēts, ka no ārvalsts ievesta transportlīdzekļa tālāka atsavināšana ir atļauta tikai pēc tā reģistrācijas Latvijā, izņemot, ja transportlīdzekli kā preci Latvijā ieved un pārdod noteiktā kārtībā reģistrēts transportlīdzekļu tirdzniecības uzņēmums.





Ar izstrādātajiem grozījumiem plānots mazināt arī fiktīvu ārvalsts iegādes dokumentu noformēšanu un iesniegšanu reģistrācijai CSDD, nosakot, ka iegādes dokuments būs jāuzrāda jau pirms reģistrācijas, veicot Latvijā ievestā transportlīdzekļa numurēto agregātu salīdzināšanu.





Ņemot vērā gan īpašnieka maiņas pakalpojuma ieviešanu e-vidē, gan arī iespēju pirms transportlīdzekļa atsavināšanas to noņemt no uzskaites, izmantojot CSDD ieviestos e-pakalpojumus, ir pamats uzskatīt, ka līdz šim noteiktais 30 dienu termiņš dalībai ceļu satiksmē ir nesamērīgi liels, lai pēc noņemšanas no uzskaites veiktu nepieciešamās atsavināšanas darbības. Līdz ar to turpmāk ar no uzskaites noņemtu transportlīdzekli ceļu satiksmē varēs piedalīties piecas dienas, līdzšinējo trīsdesmit dienu vietā.





Pēc Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja priekšlikuma noteikumos iekļauta norma par transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības anulēšanu un atzīšanu par nederīgu, transportlīdzekļa izslēgšanas no reģistra gadījumā, kad šādi transportlīdzekļi bez attiecīgas pārreģistrācijas piedalās ceļu satiksmē ārpus Latvijas. Šādus no reģistra izslēgtus transportlīdzekļus varēs atjaunot reģistrā, veicot reģistrāciju vai valsts tehnisko apskati, saglabājot iepriekš izsniegto reģistrācijas apliecību un numura zīmes.





Ar 10.janvārī valdības apstiprinātajiem grozījumiem Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumos var iepazīties šeit.