Veikalu tīkla “top!” kopējais apgrozījums pērn sasniedzi 243 miljonus eiro

Veikalu tīkls “top!” pērn palielinājis pārtikas mazumtirdzniecības apgrozījumu tīkla veikalos līdz 243 miljoniem eiro, kas ir par 7% vairāk nekā 2015.gadā. Pērn atvērti 12 jauni veikali visā Latvijā.

“Kopumā 2016.gadu vērtējam kā veiksmīgu ne tikai finansiāli, bet arī kā nozīmīgu veikalu tīkla “top!” attīstībā. Jo īpaši svarīgs ir pērnā gada nogalē Konkurences padomes apstiprinājums, apvienošanās darījumam, kā ietvaros SIA “Firma Madara 89 īpašumi” iegādājas SIA “Antaris” un AS “NIDL” aktīvu daļu ar 31 veikalu, kas šogad tiek renovēti un atvērti ar “top!” un “mini top!” zīmolu,” par uzņēmuma plāniem stāsta veikalu tīkla “top!” mārketinga vadītāja Ilze Priedīte.

2016. gadā tika atvērti 12 jauni veikali “top!”, no tiem deviņi “top!” un trīs “mini top!”, četri veikali tika pilnībā renovēti, veikalu tīklam “top!” pievienojās jauns partneris SIA “Palmas-S” atverot veikalus “top!” Kauguros un “mini top!” Ķemeros.

Top piecas pirktākās kategorijas pagājušajā gadā bijušas alkohols, piena produkti, gaļas izstrādājumi, alus un saldumi. Tāpat pircēji iemīļojuši pašražoto konditoreju un kulinārijas izstrādājumus, kas veikalu plauktos tiek izcelti ar zīmi “Vietējā top! gatavots”.

“Veikalu tīkla “top!” misija ir atbalstīt vietējos ražotājus, rūpēties par piegādātāju un vairāk nekā 3000 strādājošiem darbiniekiem, tāpēc turpinot paplašināt veikalu tīklu aizvien vairāk nodrošinām jaunas darba vietas – pārdevējiem, kasieriem, zāles darbiniekiem, autovadītājiem, konditoriem, kulināriem, iepirkumu speciālistiem, IT darbiniekiem un citām vakantajām darba vietām visā Latvijas reģionā,” stāsta Priedīte.

Lai pircējiem veikalu stendos būtu pamanāmāki vietējie un vietējo iecienītākie produkti, pērn tika uzsākta jauna komunikācija vietējo ražotāju un uzņēmēju atbalstam. Trīs veidu kvalitātes norādes dažādās produktu kategorijās: “Vietējie izvēlas!” - preces, kas pircēju groziņos mēdz nonākt visbiežāk, sekojot šīm zīmēm, iespējams uzzināt, kas visvairāk garšojis, bijis noderīgs vai iecienīts pircējiem, šī ir iespēja iepazīt vietējo gaumi. “Vietējā top! gatavots” – izceļam konditorejas un kulinārijas izstrādājumus, ko esam gatavojuši mūsu vietējā “top!”, kas katrā Latvijas pilsētā tiek novērtēts ar svaigumu, garšas baudījumu un īpašām receptēm. Vietējie “top!” pavāri piedāvā veikalos vietējās garšas un smaržas baudījumu, kas radīts ar mīlestību. “Vietējais ražojums!” ar ko īpaši lepojamies! Veikalos ar šo norādi iespējams atpazīt preces un produktus, kas ražoti un audzēti tepat Latvijā.

Veikalu tīkls “top!” ir lielākais Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls, kā arī trešais lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls Latvijā. Ar preču zīmi “top!” Latvijā šobrīd darbojas 250 pārtikas veikali, no tiem 131 “top!” un 119 “mini top!”, kuri pieder 19 vietējiem uzņēmumiem: SIA “Firma Madara 89”, AS “LPB”, AS “Diāna”, SIA “Lars Limited”, SIA “Gabriēla”, SIA “Dekšņi”, SIA “Mārksmens”, SIA “Madara 93”, SIA “AA & Co”, SIA “Krista-A”, AS “Roga-Agro”, SIA “ESSA”, SIA “G.A.L.”, SIA “Lekon”, SIA “Ogres Prestižs”, SIA “Pārtikas veikalu grupa”, SIA “Oregano”, SIA “SP” un SIA “Palmas-S”. Kopumā tiek nodrošināts vairāk nekā 3000 darbavietu, atbalstot vietējos ražotājus un piegādātājus visā Latvijā.