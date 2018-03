Zīmola "Birzī" īpašnieka apgrozījums pērn saglabājies apmēram iepriekšējā gada līmenī

Smiltenes novada uzņēmuma "Kainaiži" (zīmols "Birzī") apgrozījums pērn saglabājies apmēram iepriekšējā gada līmenī, aģentūrai LETA pastāstīja "Kainaiži" īpašnieks Ervins Labanovskis.





"Apgrozījums ir saglabājies tādā pašā līmenī kā pērn, iespējams, bijis minimāls kāpums," teica Labanovskis.





Pēc viņa sacītā, apgrozījums nav būtiski audzis, jo, pretēji plānotajam, nav izdevies sākt eksportu uz Ķīnu. "Dažādu iemeslu dēļ mums nav izdevies projekts ar Ķīnu, bet pie tā varam atgriezties citu gadu," teica Labanovskis, piebilstot, ka uzņēmums izvēlas lēnu un pakāpenisku izaugsmi nevis riskē un straujiem soļiem mēģina iekļūt lielajos riskos.





Šogad uzņēmums plāno apgrozījuma pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ko varētu palīdzēt sasniegt arī tūrisma segmenta attīstība. Labanovskis pastāstīja, ka uzņēmuma ražotni pārsvarā apmeklē Latvijas iedzīvotāji, taču šogad apmeklējumu pieteikusi arī lielāka tūristu grupa no Igaunijas, no kurienes nākotnē uzņēmums plāno piesaistīt vēl vairāk cilvēku. Tāpat kompānija ir atvērta arī citu valstu tūristiem, tostarp tiem, kas dodas tranzītā pa Baltijas valstīm. Uzņēmumi ir apmeklējuši arī viesi no Madagaskaras un Indijas.





"Apmeklētājus interesē stāsts, mūsu koncepts - iegūt sulu no bērziem, kas ir viņiem ir kaut kas nedzirdēts," sacīja Labanovskis, atgādinot, ka no bērzu sulām iespējams pagatavot dažādus dzērienus, konfektes un citus pārtikas produktus, kas viesiem no citām valstīm ir pārsteigums.





Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Kainaiži" 2016.gadā strādāja ar 32 755 eiro apgrozījumu un 1058 eiro peļņu.





"Kainaiži" ir reģistrēti 2012.gadā un nodarbojas ar augļu un dārzeņu sulu, kā arī bezalkoholisko dzērienu ražošanu. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Labanovskis.