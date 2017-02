Zīmola "Birzī" īpašniekam apgrozījums pērn saglabājies apmēram iepriekšējā gada līmenī

Smiltenes novada uzņēmums "Kainaiži" (zīmols "Birzī") pērn saglabājis apgrozījumu apmēram iepriekšējā gada līmenī, aģentūrai LETA pastāstīja "Kainaži" īpašnieks Ervins Labanovskis.

Kopumā uzņēmumam aizvadītais gads bija samērā pozitīvs. Aizvadītajā gadā kompānija sāka nodarboties ar tūrisma biznesu, piedāvājot ražotnes apskati ekskursiju grupām. Šogad piedāvājumu tūristiem plānots pilnveidot. "Sākotnēji ekskursijas bija eksperimentālā kārtā, bet sapratām, ka cilvēkus tas ļoti interesē. Noteikti arī šogad aicināsim ciemos, taisīsim degustācijas, stāstīsim par bērzu sulām, kā tās rodas, kāda veida ēdienus un dzērienus no tām var pagatavot. Pie mums brauc gan vietējie iedzīvotāji, gan ārzemnieki. Bijuši tūristi no Vācijas, Polijas, Lietuvas, Portugāles. Viens cilvēks bija pat no tāda eksotiska galamērķa kā Madagaskaras," teica Labanovskis.

Tāpat uzņēmums pērn sāka piedāvāt "Birzī" dzērienu HoReCa segmentā. "Pagaidām sadarbība ar restorāniem notiek nelielos apmēros, bet neliela, stabila izaugsme ir vērojama," teica "Kainaži" īpašnieks, pieļaujot iespēju, ka nākotnē uzņēmums varētu piesaistīt vēl kādus klientus HoReCa segmentā.

Labanovskis pastāstīja, ka pagājušajā gadā uzņēmums sāka ražot arī pilnīgi jaunu produktu - bērzu sulas sīrupu, ko šogad plānots pilnveidot un varbūt sākt eksportēt. Interese par uzņēmuma ražoto produktu ir vairākās valstīs, tostarp Vācijā. "Problēma ir produkta sezonalitāte, to nevar pēkšņi saražot lielākā apmērā, ja ir pasūtījums. Līdz ar to mēs meklējam ilgtermiņa sadarbību," teica "Kainažu" īpašnieks, piebilstot, ka bērzu sulas sīrups ir samērā ekskluzīvs produkts un pasaulē to ražo nelielos daudzumos.

Viņš arī norādīja, ka uzņēmums aktīvi strādā arī pie eksporta attīstības. "Pārsvarā mums ir vienreizēji pasūtījumi, taču gribam, lai būtu ilgtermiņa sadarbība. Diezgan intensīvi strādājam, lai sāktu eksportu uz Ķīnu. Tas nav vienkārši. Lai gan ir cilvēki, kas tur grib pirkt mūsu produkciju, bet ir samērā lieli sarežģījumi ar formalitātēm. Arī Vācijā, Lielbritānijā un Nīderlandē ir interese par mūsu produkciju. Kopumā pagaidām mums nav stabils eksports. Pārsvarā ir interese vai pirmreizēji pirkumi," teica Labanovskis, piebilstot, ka uzņēmums aktīvi strādā pie ilgtermiņa sadarbības eksportā.

"Kainaiži" 2015.gadā uzņēmums strādāja ar 28 690 eiro apgrozījumu un 12 124 eiro zaudējumiem. "Kainaiži" ir reģistrēti 2012.gadā un nodarbojas ar augļu un dārzeņu sulu, kā arī bezalkoholisko dzērienu ražošanu. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Labanovskis.