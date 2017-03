In memoriam:Mūžības ceļā devusies Astrīda Pinkovska

Paņem līdzi saules glāstu,



Ko Tev draugu rokas liek,

Lai Tev, smilšu klēpī dusot,

Mazu brīdi siltāk tiek.

(P.Priede)

Astrīda Pinkovska

(24.08.1955 – 20.03.2017)

20. marta rītā pēc smagas slimības mūžības ceļos devusies ilggadējā Smiltenes tehnikuma ēdnīcas vadītāja Astrīda Pinkovska. Vienmēr laipna, smaidīga un pretimnākoša – tādu Astrīdu atcerēsies ikviens, kuram bija lemts viņu iepazīt tuvāk. Viņas garšīgās maltītes un skaistie svētku galdi bija iecienīti visā novadā.

“Astrīda ir īsts labestības iemiesojums, grūtā brīdī atradīs īstos vārdus katram, īsts darba rūķis,” 2015. gada novembrī, viņai saņemot Smiltenes novada goda rakstu, teica kolēģi. Lai cik daudz viesu arī būtu jāuzņem, viņi visi ar Astrīdas gādību aizbrauca apmierināti un priecīgi. Astrīdai bija svarīgi radīt ap sevi atmosfēru, kurā visi justos labi. Augusi deviņu bērnu ģimenē, viņa kopā ar brāļiem un māsām palīdzējusi mammai gatavot jau no bērnības. Pavāra profesija bija Astrīdas dzīves īstais aicinājums. Darbs viņai vienmēr gāja no rokas. Astrīda priecājās par jauniešu čalām tehnikuma virtuvē. Ja, strādājot ēdnīcā redzēja, ka kādam pietrūkst naudiņas, vienmēr pabaroja. Astrīdas sirdslieta jau no jaunības bija ēdienu dekorēšana.

“Vienīgais, ko savos trīsdesmit darba gados tā arī neiemācījos – būt priekšniece,” viņa reiz smejoties atzina. Vēl pirms dažām nedēļām Astrīda bija darbā. Savā vietā, kuru, kā teica viņa pati – nemainītu ne pret kādiem pasaules miljoniem. “Ja vajadzētu izvēlēties – labāk ēstu maizi un sāli, bet paliktu dzimtenē.”

Ieejot Smiltenes tehnikuma ēdnīcā, vēl ilgi būs grūti pierast, ka mūs vairs nesagaida Astrīda…

Izsakām vissirsnīgāko līdzjūtību tuviniekiem!

Smiltenes tehnikuma kolektīvs