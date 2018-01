Skauti un gaidas pulcēsies Ložmetējkalnā, rūdīt sevi un pieminēt strēlniekus

No 2018.gada 12. līdz 14. janvārim Ložmetājkalnā risināsies ikgadējā skautu un gaidu ziemas sagaita ‘’Baltais Vilks’’, pulcējot skautus un gaidas no visas Latvijas un viesus no Jaunsardzes centra. Šī ir lielākā skautu un gaidu ziemas nometne Baltijas valstīs, kura notiek jau 16.reizi.

Ziemas sagaita ‘’Baltais Vilks’’ risināsies Ložmetējkalnā - vietā, kur latviešu strēlnieku bataljoni cīnījās leģendārajās Ziemassvētku kaujās Pirmā pasaules kara laikā. Sagaitas mērķis ir veicināt patriotismu un piederības sajūtu valstij, izdzīvojot vēsturi interaktīvā veidā, un rūdīt jauniešu raksturu. Jaunieši trīs dienas dzīvos ārā, gulēs armijas tipa apkurināmās teltīs, paši rūpēsies par savu sadzīvi un piedalīsies izglītojošās nodarbībās. Visu nometnes laiku dalībnieki izzinās un izaicinās sevi 6 personības attīstības jomās, kā arī piedalīsies arī lāpu gājienā no “Ziemassvētku kaujas muzeja” līdz Ložmetējkalnam. Vienu pasākumu programmas ciklu nodrošinās instruktori no NATO karavīru vienībām – Latvijas un ASV. Sestdien, 13.janvārī no plkst. 15:00 – 18:00, nometne būs atvērta arī viesiem.

‘’Nometnes vadmotīvs šogad ir “Astoņas zvaigznes”, pa vienai zvaigznei katram bataljonam! Visi kopā mēģināsim uzzināt ko vairāk par mūsu strēlnieku zvaigznāju, kā arī par mūsdienu karavīriem Latvijā. Kā allaž, pieminēsim, uzņemsim viesus un būsim kopā Ložmetējkalnā, lai piedzīvotu skautu, gaidu un strēlnieku garu,’’ par nometni stāsta tās priekšnieks vad. Nils Klints.

Tradīcija janvārī doties uz Ložmetējkalnu saglabājusies kopš pirmās Latvijas valstiskās neatkarības laikiem, kad skauti devās pārgājienā uz Ziemassvētku kauju vietām, lai pieminētu latviešu strēlniekus.

2017.gadā latviešu skautismam tika atzīmēti simts gadi.*

Nometne “Baltais vilks 2018” tapusi ar Nacionālo bruņoto spēku, āra dzīves izglītības centra “Pelēkais vilks” materiāltehnisko atbalstu, Latvijas skautu un gaidu brīvprātīgo vadītāju ieguldījumu, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma un dalībnieku vecāku līdzmaksājumu.