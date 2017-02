Fotoprojektā aicina pastāstīt savu muižas stāstu

Latvijas privāto vēsturisko ēku īpašnieki ir aicināti pieteikties projektā “Latvijas kultūrceltņu mantojums laikmeta griežos”, lai interneta platformā www.latvijasmuizas.lv pastāstītu savu muižas stāstu. Projekta mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar privāto vēsturisko ēku arhitektūras un kultūrvēsturisko bagātību, vēsturiskajām izmaiņām un apņēmīgu cilvēku spēju to nosargāt.

Privāto vēsturisko ēku (muižu, piļu, muižu kungu māju) stāstus iespējams pieteikt vēl līdz februāra beigām, savukārt 10 no iesūtītajiem projektiem tiks atlasīti fotoizstādei, kas būs apskatāma vairākās vietās visā Latvijā.

Fotoprojekta “Latvijas kultūrceltņu mantojums laikmeta griežos” idejas autors ir Eiropas parlamenta deputāts Artis Pabriks, kurš projekta realizācijā konsultējas ar Latvijas Privāto un vēsturisko ēku asociāciju, kā arī biedrību Latvijas Piļu un muižu asociācija. Ideja radusies, ņemot vērā, ka Latvija Eiropas mērogā ir unikāla ar savu atrašanās vietu, kas dažādu kultūru ietekmē ir piešķīrusi neatkārtojamu kultūrvēsturisko mantojumu. Latvijā starp visām Baltijas valstīm ir kuplākais muižu, pusmuižu un lauku māju skaits, veidojot kopskaitu ar vairāk nekā 2000 kultūrceltnēm. Gadsimtu gaitā šīs celtnes ir mainījušas neskaitāmus saimniekus, piedzīvojušas savus plaukuma un norieta brīžus, kā arī atguvušas jaunu elpu mūsdienās.

Informē Artis Pabriks: “Latvijas muižu mantojums ir Latvijas vēstures bagātība un liecība, atspoguļojot dažādus laikmetus un likteņa līkločus. Tie ir stāsti par muižu tapšanu un viņu īpašnieku likteņa pavērsieniem; tās ir liecības, kas ar ēku notika, mainoties valsts iekārtai; tie ir entuziasma un apbrīnas pilni stāsti no vēsturisko ēku tagadējiem īpašniekiem par to, kā ēka pie viņiem ir nonākusi un kāds darbs ir ieguldīts, lai to atjaunotu un saglabātu. Ar šo projektu vēlamies aizsākt jaunu tradīciju – ne tikai izzināt kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī cildināt tos namīpašniekus, kuri ikdienā dara nenovērtējamu darbu!”

Projektā savus stāstus jau iesniegušas tādas privātās muižas kā Liepupes muiža, Kukšu muiža, Rūmenes muiža, Mālpils muiža un citas.

Lai pieteiktu savu dalību fotoprojektā, līdz februāra beigām jāiesūta 3 muižas fotogrāfijas uz e-pastu info@latvijasmuizas.lv vai tās jālejuplādē projekta interneta platformā www.latvijasmuizas.lv, fotogrāfijās redzot vēsturisko ēku no tās ziedu laikiem, Padomju okupācijas gadiem, kā arī mūsdienām. Par katru no bildēm jāpievieno apraksts līdz 400 rakstu zīmēm. Pieteiktie darbi būs redzami www.latvijasmuizas.lv. No iesūtītajiem darbiem 10 stāsti tiks atlasīti fotoizstādei, kas būs apskatāma vairākās vietās visā Latvijā.