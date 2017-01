Jauna akcija – ziņo par putniem dārzā

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) pirmo reizi izsludina akciju “Ziņo par putniem dārzā”. Akcija noritēs 27.‒29. janvārī un tās mērķis ir saskaitīt putnus dārzā vai pie putnu barotavas, par kuriem ziņot portālā Dabasdati.lv. Akcija notiks visās Baltijas valstīs vienlaikus pēc vienotas metodikas. Putnus dārzos skaitīs arī citās Eiropas valstīs.





Viesturs Ideja par akciju “Ziņo par putniem dārzā” aizgūta no Lielbritānijas, kur putnus dārzos ziemā skaita kopš 1979. gada. Šogad Lielbritānijā putnu skaitīs 28.–30. janvārī. Līdzīgi putnu skaitīs arī citās Eiropas valstīs. Tajā skaitā visās Baltijas valstīs – Igaunijā akcija notiek kopš 2010. gada, bet Latvijā un Lietuvā tā notiks pirmo reizi. Tādējādi rezultātus varēs salīdzināt arī starp dažādām valstīm.





Akcijai “Ziņo par putniem dārzā” Baltijas valstīs ir izvēlētas trīs dienas – 27., 28. un 29. janvāris. Piektdienu, 27. janvāri, var izmantot putnu skaitīšanai kopā ar kolēģiem darba vietā vai kopā ar bērniem skolā vai bērnudārzā. Savukārt sestdiena un svētdiena, 28. un 29. janvāris, būs lielisks laiks ko pavadīt kopā ar ģimeni vai draugiem. Tā kā putnu skaitīšana vienā vietā ilgst tikai vienu stundu, tad pa šīm dienām putnus vai skaitīt vairākās vietās, piemēram, pie draugiem, radiem u.t.t.





Lai piedalītos akcijā “Ziņo par putniem dārzā”, jāievēro vienkārši noteikumi:

Jāizvēlas vieta dārzā (parkā vai kapsētā) ar labu skatu – vislabāk putnu barotavas vai putnu barošanās vietas tuvumā. Putnus var vērot arī no iekštelpām pa logu (piemēram, novērojot putnu barotavu). Putnu skaitīšana piekrastes zonās vai tml. nav šīs akcijas uzmanības centrā. Mērķis ir skaitīt putnus dārzā.

2017. gada 27., 28. vai 29. janvārī jāizvēlas precīzi viena stunda, kad esat pilnībā brīvs. Putni nav jāvēro no pilnas stundas līdz pilnai stundai, tas ir, piemēram, no plkst. 13.00 līdz 14.00, bet vienas stundas periodā, tas ir, piemēram, no plkst. 13.07 līdz 14.07.

Jāpieraksta katras novērotās putnu sugas lielākais skaits, kurus vienlaikus redzat vienā vietā. Piemēram, pirmo reizi jūs ieraudzījāt četrus mājas zvirbuļus vienkopus, pēc 10 minūtēm – divus mājas zvirbuļus, pēc 30 minūtēm – 3 mājas zvirbuļus. Pierakstiet četrus mājas zvirbuļus (nevis deviņus), jo tas ir lielākais mājas zvirbuļu skaits, ko redzējāt vienlaikus. Ja pierakstīsit citu skaitu, sanāks, ka vairākas reizes esat saskaitījis vienus un tos pašus putnus. Īsumā – neskaitiet putnus kopā! Un neskaitiet tos putnus, kas tikai pārlido pāri vai palido garām, bet neapstājas dārzā vai pie barotavas.

Piedalīties var ikviens, kurš pazīst putnus vai vēlas iemācīties tos atpazīt.

Ja jūs neatpazīstat putnu un nevarat atrast to putnu noteicējā, tad varat to neatzīmēt. Noteikti nepierakstiet kādu sugu, ja neesat pārliecināts par tās noteikšanu! Novērojumu kvalitātei šoreiz ir liela nozīme. Ja putnu izdodas nofotografēt, tad gan pievienojiet bildi kā “Nezināms” un palīdzēsim noteikt putnu sugu.

Ja skaitāt parkā vai kapsētā, nestaigājiet pa visu parku, bet izvēlieties tādu teritoriju, kuras ietvaros skaitīsit. Ja atrodieties dārzā, tad skaitīšanas teritorija parasti atbilst dārza izmēram.

Dārzā/parkā/kapsētā drīkst skaitīt tikai vienu reizi trīs dienu laikā. Vairākkārtīga skaitīšana vienā vietā sagroza datus, tāpēc ka jūs skaitīsit visu laiku vienus un tos pašus putnus. Tā vietā otro, trešo vai ceturto reizi skaitiet putnus vecāku, vecvecāku vai draugu dārzā.

Arī nulle ir rezultāts, par kuru jāziņo. Šīs nav sacensības, kurš novēros visvairāk putnu. Mūsu mērķis ir noskaidrot, cik putnu dzīvo mūsu dārzos ziemā.

Par novērotajiem putniem un to skaitu ziņo portālā Dabasdati.lv. Ja jūs neizmantojat internetu, bet vēlaties piedalīties akcijā, savus novērotos rezultātus varat sūtīt pa pastu Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010.





Kā ziņot portālā Dabasdati.lv akcijas “Ziņo par putniem dārzā” ietvaros?

Pierakstieties portālā Dabasdati.lv ar savu lietotājvārdu un paroli, un dodieties uz “Pievienot novērojumu”.

Atzīmējiet kartē vietu, kur tika skaitīti putni, ierakstiet sevis izvēlētu nosaukumu un nospiediet “Saglabāt”.

Ierakstiet datumu un laiku NO-LĪDZ (ilgums – viena stunda).

Izvēlieties pirmo putna sugu, kas tika novērota.

Ierakstiet maksimālo vienlaikus novēroto putnu skaitu.

Par statusu izvēlieties “Apmeklē barotavu” vai “Uzturas lokāli”. Šoreiz pārlidojoši putni netiek skaitīti.

Pie papildziņām atzīmējiet laukus “Datu raksturs” uz “Uzskaišu dati” un “Pilnais saraksts” uz “Jā”.

Ja vēlaties pievienot nākamo sugu no tās pašas vietas, tad atķeksējiet “Turpināt pievienošanu šajā pat vietā”.

Pārējie lauki aizpildāmi pēc vēlēšanās. Piezīmēs var ierakstīt, kas tas ir par dārzu, cik liels dārzs, kāda barotava utt. Kā arī var pievienot fotogrāfiju, video u.tml.

Nākamās putnu sugas ir ziņojamas, ievadot informāciju tikai par sugu, skaitu un statusu. Pārejā informācija saglabājas no iepriekšējās reizes automātiski (ieķeksējot lauku “Turpināt pievienošanu šajā pat vietā”).

Piezīme: ja novērojumu laikā nav novērots neviens putns ne no vienas sugas, tad ziņošanas laikā izvēlieties lielo zīlīti un par statusu izvēlieties “NAV novērots, kaut speciāli meklēts”.





Ziņošanai ir iespējams lietot arī mobilo lietotni “Dabasdati.lv”, kurā arī izmantojama funkcija “Pilnais saraksts”. Par to, kā lietot lietotni, skatieties video prezentāciju YouTube (https://youtu.be/1m91Xv3dqY4) un aprakstu portālā Dabasdati.lv (http://dabasdati.lv/lv/cat/644/).





Par akcijas rezultātiem pēc to apkopošanas varēs uzzināt LOB interneta vietnē www.lob.lv un portālā Dabasdati.lv.





Biežāk sastopamos putnu pie barotavām un dārzos ziemā varat apskatīt LOB interneta vietnes sadaļā “Putni pie barotavām” (http://lob.lv/lv/putni_pie_barotavam.php) un Dabasdati.lv noteicējos “Putni pie barotavām” (http://dabasdati.lv/site/img/pub/1/2/137/1355995047.pdf), “Zīlīšu dzimtas noteicējs” (http://dabasdati.lv/site/img/pub/1/2/127/1352885456.pdf) un “Dzeņveidīgo putnu noteicējs” (http://dabasdati.lv/site/img/pub/1/2/296/1393511364.pdf).