Palielinās minimālo atbalstu apgādnieku zaudējušiem bērniem

No 2017. gada 1. aprīļa tiks palielināts valsts atbalsts apgādnieku zaudējušiem bērniem - apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs. To paredz otrdien, 21. martā, Ministru kabineta sēdē pieņemtie „Noteikumi par apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā minimālo apmēru un tā pārskatīšanas kārtību”.





Labklājības ministrs Jānis Reirs uzsver: „Bērni ir tie, kuri jau šodien ieliek pamatu tam, kāda būs mūsu rītdiena. Atbalsts krīzes situācijā nonākušiem bērniem ir būtisks. Ģimenes – apgādnieka – zaudējums ir milzīgs trieciens ikvienam, svarīgi rūpēties, lai arī šajā situācijā bērnam tiktu nodrošināts pats nepieciešamākais. Viena no Labklājības ministrijas prioritātēm ir ģimenes ar bērniem, tāpēc, lai noteiktu līdzvērtīgu sociālo nodrošinājumu, palielināts valsts minimālais finansiālais atbalsts gadījumos, kad zaudēts apgādnieks.”





Minimālais apmērs apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā no 2017. gada 1.aprīļa katram bērnam no viņa dzimšanas līdz septiņu gadu vecumam būs 92,50 eiro mēnesī (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 eiro), bet katram bērnam no septiņu gadu vecuma - 111 eiro mēnesī. Līdz šim apgādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs katram bērnam bija 41,62 eiro, bet valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā katram bērnam bija 32,02 eiro.





Apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā minimālo apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī.





Līdz 2017. gada 31. martam piešķirtās vai pārrēķinātās apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskatīs līdz 2017. gada 30. septembrim un starpību no 2017. gada 1. aprīļa izmaksās ne vēlāk kā līdz 2017. gada 30. septembrim. Minēto pakalpojumu pārskatīšana notiks automātiski bez personas pieprasījuma.