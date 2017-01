Aicina uz tikšanos ar filozofijas pasniedzēju, vēdiskās psiholoģijas konsultantu

2017. gada 25. februārī, plkst.11:00 Valkā, Beverīnas ielā 3, visiem interesentiem būs iespēja tikties ar filozofijas pasniedzēju, vēdiskās psiholoģijas konsultantu un interesantu cilvēku Uģi Kuģi. Sarunas tēma - "Kā mīlēt viegli?"

Mīlēt var viegli, ja mēs iemācamies atdot vairāk nekā mums ir. Kā mēs mīlam un vai patiešām mīlam? Šie ir jautājumi, kuri liek mums šaubīties un atrasties šeit un tagad. Šaubas par to vai esošais partneris ir īstais un vai tiešām nav labāks kaut kur! Paskatīsimies, kas tad ir mīlestība un kādi tās veidi ir sastopami mums apkārt. Kas traucē mums patiešām izbaudīt mīlestības augļus!

Bieži mūsu vēlme būt laimīgiem beidzas ar grāmatu izpēti un bubināšanu, ka mūs neviens nesaprot. Taču, lai patiesi uzlabotu attiecības, nepieciešama rīcība, un šai darbībai jānotiek sirdī, nevis uz mēles. Pamatā vīrietis gaida, ka sieviete nemainīsies, bet viņa mainās. Bet sieviete gaida, ka vīrietis mainīsies, bet viņš nemainās. No vīrieša tiek gaidīts, ka viņš aizsargās fiziski, materiāli un, pats svarīgākais, emocionāli. Sievietes ir jūtīgākas kā vīrieši. Viņas visur meklē zemtekstu ("Ko viņš ar to gribēja teikt?"). Pēc darba ar sievieti jārunā tik ilgi, līdz viņa būs piesātināta ar informāciju un morālo rūpju siltumu. Lai mīlētu ir jāsaprot, ka tā ir viena no svarīgākām misijām, kura mums jāiemācās atnākot šeit. Un to var iemācīties saprotot, ka ir jāattīra sirdi no tā, kas mums traucē to darīt!









Kas ir mīlestība? Vai tā mēdz būt viegla? Kā to atrast un saglabāt!

Rast atbildi uz šiem jautājumiem palīdzēs Uģis Kuģis.