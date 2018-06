Dzīvnieku SOS:Ļoti steidzami nepieciešama palīdzība

"Ļoti steidzami nepieciešama palīdzība kucītei, kura atrasta klaiņojam. Iespējams aizbēgusi no saimniekiem, kuri sunīti turējuši ķēdē un spīdzinājuši. Kucīte ir ļoti novārgusi, ar kustību un koordinācijas traucējumiem, uz kakla nobrāzumi no kakla siksnas. Ļoti baidās no cilvēka.





Kucītei steidzami nepieciešama vizīte pie veterinārārsta, izmeklēšana – asins analīzes, rentgens, iespējams, magnētiskā rezonanse. Pēc tam ārstēšana. Pēc atbalšanas – sterilizācija.





Ļoti lūdzam līdzcilvēku atbalstu kucītes ārstēšanai!





ZIEDOJUMU KONTS:

Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Trīnīte"

AS SEB BANKA

LV40UNLA0050018620445

Reģ. Nr.40008190018

SWIFT kods: UNLALV2X

Mērķis – izmeklēšanai, ārstēšanai





Ziedojumiem no ārzemēm caur Pay Pal, piesaistītais e-pasts: biedriba.trinite@gmail.com