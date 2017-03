Ar smiekliem un lustīgiem dančiem aizvadīts Vislatvijas vakara vadītāju festivāls

Piektdien, 3.martā, Valmieras pagasta kultūras namā norisinājās sešpadsmitais Vislatvijas vakara vadītāju festivāls, kurā sanākušos izklaidēja Latvijā populāri un mazāk populāri vakara vadītāji.

Pasākumam bija dots nosaukums “Tirgū” un tajā skatītāji varēja redzēt daudz un dažādas amizantas ainiņas, kas mēdz notikt tikai un vienīgi tirgus placī. Pasākumā, uzstājoties ar šovprogrammām, sanākušos, apspēlējot tirgus tēmu, izklaidēja septiņi vakara vadītāji: Zigmunds Freibergs no Lēdurgas, Rihards Čerkovskis no Rīgas, Vladislavs Krasovskis no Salaspils, Inita Miglava no Valmieras, Uģis Točs ar draugiem no Jelgavas, Kārlis Mednieks no Kuldīgas un Anita Lāce no Baložiem.

Sagādājot neaizmirstamu piektdienas vakaru, viņi spēja sasmīdināt ikvienu. Pasākuma laikā vakara vadītāji savā starpā cīnījās arī par atraktīvākā vakara vadītāja titulu. Šo godu skatītāju balsojumā jau otro gadu pēc kārtas ieguva Zigmunds Freibergs no Lēdurgas, kurš uzstājās kā gruzīns no Rīgas Centrāltirgus. Viņš skatītāju simpātijas ieguva, iesaistot pārģērbšanās spēlē skatītājus.

Vienlaikus pasākumu krāšņāku padarīja mūziķi un dejotāji. Festivālā uzstājās gan Valmieras pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Solis”, gan jauniešu deju kolektīvs “Sadancis”, gan Laimas bērnu vokālais ansamblis, gan mūziķi no grupas “Alianse” un citi.

Vislatvijas vakara vadītāju festivāls Valmieras pagastā notiek ik gadu, kopā pulcējot gan pieredzējušus vakara vadītājus ar savām sagatavotajām programmām, gan tos, kuri vēl tikai mācās šo arodu. Pasākums ir skatītāju iemīļots un to ik gadu apmeklē vairāki simti cilvēku.