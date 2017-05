Ar kārtīgām svinībām tiks atklāts Ēveles tautas nams

Ceturtdien, 4.maijā, pēc gana vērienīgas rekonstrukcijas tiks atklāts Ēveles tautas nams Burtnieku novada Ēveles pagastā. Par godu šim notikumam un arī Brīvības svētkiem tiek rīkotas kārtīgas svinības ar dziesmām, dejām un vakarēšanu pie lielā saimes galda.

Uz tautas nama atklāšanu jeb “Balli muižiņā” plkst.18.00 ir aicināts ikviens. Tad kopā griezīsim atklāšanas lentu, izstaigāsim visas rekonstruētās telpas un novērtēsim paveiktos darbus, kā arī to, kā nams ir pārvērties. Kā dāvana ēveliešiem un visiem klātesošiem būs retro orķestra “Bellaccord Tanzorchester” priekšnesums. Taču vakara balles daļu pavadīsim raitā dejas solī kopā ar grupu “Kantoris 04”.

Pasākumā ieeja ir bez maksas. Taču ciemiņi tiek aicināti ņemt līdzi nelielu cienastu jaukākai vakarēšanai pie lielā saimes galda.

Ēveles tautas nama rekonstrukcija tika uzsākta pagājušā gada vasarā. Tautas nama ēka bija tehniski sliktā stāvoklī un telpas nebija piemērotas kultūras nama vajadzībām. Galvenā problēma bija tā, ka bija ieliekušās sijas zālē, kas bija bīstami. Tāpat ēkā bija krāšņu apkure, namā nebija ūdensvada, bet tualetes atradās ārā, nevis iekštelpās.

Nu nams ir pilnībā pārbūvēts. No iepriekšējās ēkas saglabātas tikai sienas (vēsturiskais mūris) un skursteņi. Viss pārējais ir no jauna tapis. Ēveles tautas namā ir divas zāles. Lielā zāle ir 107 kvadrātmetru liela ar 90 skatītāju vietām. Mazā zāle ir 32 kvadrātmetru liela un būs domāta mazāka formāta pasākumiem: pulciņiem, dažādām radošām darbnīcām utt. Interesanti ir tas, ka mazo zāli no lielās var atdalīt ar bīdāmajām durvīm, tādējādi padarot tautas namu funkcionālu. Proti, tas nozīmēs, ka paralēli tautas namā varēs norisināties divi pasākumi, netraucējot viens otram.

Tāpat ēkā ir arī tualetes, 48 kvadrātmetrus plaša skatuve, kabinets kultūras nama vadītājai, kā arī ģērbtuves/aktierģērbtuves. Tāpat Ēveles tautas namu jaukāku padara izbūvētā āra terase. Terase atrodas ēkas sētas pusē ar skatu uz nupat izrakto ainavisko dīķi un Ēveles pļavām. Terasi plānots izmantot vasarās, dažādu pasākumu rīkošanā.