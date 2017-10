Dzejas grāmatas "Kad vārdi uzplaukst ziedos" atvēršana

Trešdien, 18. oktobrī, plkst. 17.30 Smiltenes novada bibliotēkā tiks atvērta Smaidas Maskinas dzejas grāmata "Kad vārdi uzplaukst ziedos". Pasākumā kopā ar autori piedalīsies Smiltenes bērnu mūzikas skolas audzēknes Annija Veidmane un Samanta Rauza.

Mīļi gaidīts ikviens apmeklētājs!

Smaida Maskina par sevi stāsta, ka dzimusi Trikātā daudzbērnu ģimenē. Pašlaik dzīvo Smiltenē. Pēc profesijas - kultūras darbinieks, šobrīd - pensionāre. Viņa saka: “ Ļoti mīlu mežu, saules rietus, dārzu, puķes un sirsnību cilvēkos. Mans vaļasprieks ir floristika.

Daudz esmu veidojusi floristikas izstādes atbilstoši gadalaikiem vairākās bibliotēkās Smiltenē, Valkā, Valmierā un Cēsīs. Dzeja man rakstās par dabu, cilvēku attiecībām, mīlestību. Tā rodas pēkšņi, it kā kāds man to pavēsta, to pat nosapņoju.

Pirmos dzejas darbus sāku publicēt avīzē "Ziemeļlatvija". Tā mani darbi pirmoreiz tika pie lasītāja. Dzeju rakstu jau kādus septiņus gadus. Pirmā grāmatiņa iznāca 2012. gada decembrī izdevniecībā "Mana grāmata." Esmu piedalījusies astoņos kopkrājumos. Un tā - gadu pēc gada iznāca jauni kopkrājumi, dažus gadus pat divi. Kopkrājumi tapuši kopā ar vairākiem dzejniekiem – Daci Solovjevu no Latgales, Agnesi Ezerrozi no Rīgas u.c.

Dzeja tika daudz sarakstīta, nevarēju tai atļaut kladē noslēpties… Mans sapnis bija izdot savu grāmatu. Tas īstenojās! Par to esmu ļoti pateicīga Agnesei Ezerrozei, kura ir arī manas dzejas krājuma korektore, redaktore un grāmatas salicēja. Grāmata iespiesta tipogrāfijā SIA “Drukātava” Rīgā."