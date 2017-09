Valkā aicina uz tikšanos ar Inesi Prisjolkovu

Tikšanās ar Inesi Prisjolkovu, pozitīvās domāšanas centra "Pavasara studija" izveidotāju, 21. septembrī plkst.18.00 Valkas bibliotēkā.

"Mani sauc Inese Prisjolkova un 2009. gadā mēs kopā ar vīru Tomu radījām Pavasara studiju. Ja pāris vārdos būtu jāpasaka, kas tad notiek Pavasara studijā, tad mēs to esam nosaukuši par "laimes terapiju". Visticamāk, ka krietnu laiku pusaudžu gados, jaunībā un kāds varbūt arī pieaugušā vecumā dzīvo tādu dzīvi, kāda tā ir. Neko daudz nedomājot, neko daudz neanalizējot. Dzīvo un dzīvo. Un pret to tā faktiski neko nevar iebilst. Dzīve jau ir domāta dzīvošanai.

Bet tad atgadās kāds notikums, kas liek uzdot dzīves dziļos un nopietnos jautājumus par dzīves jēgu, par būtību, par to vai man ir jādzīvo kā es dzīvoju, vai varbūt es varu darīt savādāk. Un no kā ir atkarīgas manas dzīves kvalitātes un mana attieksme pret tām. Un tad, kad šie jautājumi parādās, tad tā īsti no tiem aizmukt vai paslēpties vairs nevar. Tad pēkšņi saprotam, ka ir jāmeklē atbildes un jāmēģina kaut ko mainīt.

Un te nu sākās tas, ko es saucu par laimes terapiju." tā Inese Prisjolkova.

Inese interesentus aicina uz sarunu, jo pierakstāmais jau ir atrodams viņas grāmatās.