Smiltenē otro reizi atzīmēs Dejas dienu

29.aprīlī Smiltenē jau otro reizi tiks atzīmēta Starptautiskā dejas diena. Pasākuma apmeklētājus gaida trīs dažādas, interesantas meistarklases, kā arī raibs deju koncerts "Dejas krāsas".







No plkst.14.00 līdz 16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā norisināsies meistarklase “Sievišķības atraisīšana caur deju un meditāciju”, ko vadīs indiešu dejas pasniedzēja, horeogrāfe un dejotāja, sertificēta psiholoģe Premal Madina. Meistarklase atklās, kā caur deju atraisīt sievišķību, atjaunot to un piepildīt ar dzīves enerģiju. Tā balstīta trīs pamatprincipos: sakrālā prakse sievietēm, dejas meditācija (caur kustību un vizualizāciju) un tempļa dejas. Meistarklase mācīs sevī atklāt trīs sievišķības puses, kuras pārstāv dievietes Lakšmi, Sarasvati un Durga, un kuru ietekmē ķermenis attīsta dievietēm raksturīgo disciplīnu, labestību un gribasspēku.

Meistarklase-krievu valodā!





Plkst.16.00 visi interesenti ir aicināti uz vēdiskā filozofa un psihologa Uģa Kuģa lekciju “Harmoniskas attiecības”! Lekcijā tiks runāts par to, kā veidot harmoniskas un mīlestības pilnas attiecības pāru starpā gan pirms, gan pēc kāzām, kā arī citiem būtiskiem aspektiem veiksmīgu cilvēku attiecību veidošanā. Lekcijas ilgums-1,5 stundas.





Vairāk piemērota bērniem un jauniešiem būs break-dance meistarklase plkst.16.00, ko vadīs šī dejas stila pasniedzējs un dejotājs ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi B-boy San4o (Sandis Mūrnieks). Meistarklases dalībnieki tiks iepazīstināti ar break-dance pamatprincipiem un elementiem: toprock, footwork, freeze, powermove. Tāpat būs iespēja apgūt nelielu dejas horeogrāfiju iesācēju līmenim. Meistarklases ilgums-1,5 stundas.





Dienas noslēgumā, plkst.18.00, izskanēs deju koncerts “Dejas krāsas”, kurā, tāpat kā pagājušajā gadā, uz vienas skatuves kāps visdažādāko dejas stilu pārstāvji, veidojot daudzkrāsainu deju kokteili. Aizvadītajā gadā milzīgu skatītāju sajūsmu izsauca break-dance grupas “Camelot” priekšnesums. Grupa “Camelot” ir ne tikai viena no spēcīgākajām break-dance grupām Latvijā, bet arī vairākkārtēja Pasaules break-dance čempionāta “Battle of the Year” dalībniece. “Camelot” kopā ar B-boy San4o Smiltenē viesosies arī šogad.





Koncertā indiešu dejas krāsās un ritmos ļaus ienirt Premal Madinas priekšnesumi. Tāpat būs iespējams baudīt laikmetīgo deju Ģirta Bisenieka un Lienes Gravas izpildījumā, kā arī karstasinīgo salsu un kizombu, ko dejos Elena Kravchuk un Martins Brass. Mūsdienu deju izpildīs Ivettas Tamanes deju grupas “Mazā versija” un “Versija” no Ķekavas, bet latviešu tautas deju rakstus koncertā ievīs Blomes jauniešu deju kolektīvs “Atspēriens”. Ar dziesmām un ģitāras skaņām koncertu bagātinās dziedošais smiltenietis Toms Zariņš.