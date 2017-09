Jāņa Andreja Sīmaņa piemiņas izstādes atklāšana

Sestdien, 14. oktobrī, plkst.15:00 Valkas novadpētniecības muzejā atklās piemiņas izstādi tēlniekam, medaļu māksliniekam Jānim Andrejam Sīmanim “Mirkli, apstājies!”. Izstādē tiks eksponētas galvenokārt J.A.Sīmaņa veidotās medaļas no bronzas un porcelāna, nozīmītes, kā arī skices tekstildarbiem un medaļām, būs materiāli, kas vēstīs par erudītā mākslinieka dzīvi un darbību.

Jānis Andrejs Sīmanis (1947.g. Cesvainē – 2016.g. Valkā) absolvēja Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Koktēlniecības nodaļu (1967) pie V.Tiltiņa un Latvijas Valsts mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu (1973) – diplomdarbs “Tautasdziesma (darba vadītājs R.Heimrāts). Pašmācības ceļā (V.Zeiles vadībā) apguvis medaļu mākslu, kurā arī galvenokārt realizējies kā mākslinieks. Viņš bija daudzpusīga radoša personība – darinājis mazo formu tēlniecības darbus, veidojis interjerus, darbojies arī glezniecībā un keramikā.

Kopš 1970.gada Jānis Andrejs Sīmanis piedalījies vairākās grupu izstādēs – gan Latvijā, gan ārzemēs, kurās eksponējis medaļas, keramiku un tekstilu. Notikušas personālizstādes: Valkā (1986.g., kopā ar A.Baranovu), Ērģemē (1987), Kauņā (Lietuvā, 1989, kopā ar M.Mickeviču, V.Titānu).

Viņa darbi glabājas vairākās krātuvēs: Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, P.Stradiņa medicīnas vēstures muzejā un Valkas novadpētniecības muzejā, Latvijas Mākslinieku savienības fondā, privātajās kolekcijās Latvijā un Dānijā.

Jānis Andrejs Sīmanis bijis Mākslinieku Savienības tēlniecības sekcijas Medaļu mākslas apakšsekcijas biedrs (kopš 1982.g.).

J.A.Sīmaņa ģimenes dzīves vieta kopš 1984.gada ir Valka.

Valcēnieši Jāni Andreju Sīmani noteikti atceras kā sabiedriski aktīvu un erudītu personību. Viņš bija aktīvs Latvijas Tautas frontes atbalstītājs. J.A.Sīmanis interesējās par daudzām lietām, tai skaitā vēsturi. Viņam bija sava versija par Valkas nosaukuma izcelsmi. Pirmajā Pasaules valcēniešu mākslinieku darbu izstādē ”Veltījums Valkai” (2003.g.) līdz ar viņa veidotajām medaļām bija eksponēts viņa kokgriezums “Veltījums Stefanam Batorijam”. Lūgts uzrakstīt veltījumu Valkai Jānis Andrejs Sīmanis (tobrīd muitas darbinieks) rakstīja: “Valka – pirmā modernā Eiropas pilsēta – nekad no pasaules un saviem nikniem nabagiem nav slēpusies aiz mūriem – pilīs, kremļos, cietokšņos vai citadelēs. Tu – mierīga pilsētiņa ar kareivīgu vārdu poļu valodā. Tu esi mainīga kā meita - pie vīra iziedama, esi mainījusi vārdu, uzvārdu, tautību, pat pavalstniecību un dzīvesvietu. Tu neesi viena. To tavu galveno tūrisma atrakciju, kur strādāju es, to sauc „Valka II”.”

Jāņa Andreja Sīmaņa /1947-2016/ piemiņas izstādes “Mirkli, apstājies!” atklāšanas pasākums ir bez maksas.

Laipni aicināt mākslas cienītāji un visi, kas atceras Jāni Andreju Sīmani!