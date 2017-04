Valkā aicina filmu studija "Animācijas Brigāde"

Otrdien, 16. maijā, plkst.10.30 Valkas pilsētas kultūras namā uz tikšanos "Brīnumainais leļļu kino" aicina filmu studija "Animācijas Brigāde".

Būs iespēja apskatīt nelielu izstādīti: filmu rekvizītus, un filmu varoņus – lelles. Ciemos ieradīsies režisors Māris Brinkmanis. Viņš pastāstīs, kā top leļļu animācijas filmiņa. Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt dažādus kino aizkulišu noslēpumus un uzdot āķīgus jautājumus filmu autoram.

Protams, būs arī animācijas filmu skatīšanās! Programmā iekļautas sešas "Animācijas brigādes" jaunākās filmas:

"Vaikiki" ( 2017., režisors Māris Brinkmanis)

"Ruksīša ceļojums" ( 2016, režisores Dace Rīdūzes filma, ekranizēta pēc Dz. Rinkules - Zemzares poēmas ‘’Kā ruksītis ciemos gāja ‘’motīviem),

"Zaķu lielā diena" un "Sārtulis" režisore Dace Rīdūze (pēc Margaritas Stārastes darbu motīviem),

"Meža sargi" (režisors Māris Brinkmanis, stāsts par to, kā jāuzvedas mežā),

"Tornis" (režisors Jānis Cimmermanis) no seriāla “Avārijas brigāde Eiropā”

Īsi par visjaunāko filmiņu saturu:

Filma "Ruksīša ceļojums" ir stāsts par Ruksīti, kurš labprātāk saldi paguļ, nekā iesaistās mājas darbos. Draugu neizpratne viņu aizvaino. Pļāpīgā žagata pastāsta Ruksītim par bagātajiem un dāsnajiem radiem mežā. Ruksītis , ilgi nedomādams, pamet dzimto sētu un dodas turp, kur dzīve būs tik bezrūpīga un skaista! Taču burvīgais sapnis izrādās mānīgs un Ruksīša ceļojums drīz vien pārvēršas bīstamā dēkā.

Filma "Vaikiki" vēsta par kādu vakaru konditorejas veikalā. Kāds tumši brūns bumbulis, kakao saldais kartupelis, noveļas no šķīvja, kurā ir līdzīgas kūkas, un nokrīt vienu plauktu zemāk. Kakao bumbulim no trieciena atveras acis un parādās mazas rociņas un kājeles. Viņš ir ievēlies zefīru traukā uz galvas. Zefīram, rozā meitenei, no grūstīšanās atveras acis. Abi saldie radījumi saskatās. Jaunie draugi dodas pastaigāties pa kūku plauktu un piedzīvojumi var sākties.

Uz tikšanos Valkas pilsētas kultūras namā 16. maijā!

Ieeja – bez maksas.

Pasākumu atbalsta VKKF.