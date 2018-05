Jūnijā Limbažos notiks vērienīgs brīvdabas deju lielkoncerts “Izrakstīju goda kreklu”

Limbažos, Lielezera krastā, 9. jūnijā notiks “2. Danču nakts Limbažos”, kuras laikā pavasara lielākais deju lielkoncerts “Izrakstīju goda kreklu” pulcēs 100 deju kolektīvus ar vairāk nekā 2000 dejotājiem no visas Latvijas. Lielkoncertu veidos četri deju virsvadītāji – Taiga Ludborža, Edgars Tabors, Valentīna Kalniņa, Dace Adviljone. Koncerta programmā ir 40 dejas, kas tiks izdejotas uz astoņām dažādu līmeņu skatuvēm.

Lielkoncerta programmā iekļautas četru novadu etnogrāfiskās dejas, latviešu skatuvisko deju vecmeistaru darbi, pēdējo gadu jaunrades dejas, kā arī speciāli šim pasākumam radītas horeogrāfijas.

Lielkoncertā “Izrakstīju goda kreklu” ar dejas, mūzikas un dainu palīdzību tiks darināts simbolisks goda krekls, izrakstot to ar latviešu rakstu zīmēm. Tautastērps ir daļa no mūsu latviskās identitātes, tas ir izturējis laika pārbaudi, saglabāts, godāts un mūsdienās kalpo par krāšņu kultūras liecību un to ar lepnumu nēsā dažādas paaudzes.

Tradīcija reizi gadā rīkot vienu grandiozu pasākumu Limbažos, Lielezera krastā, sākās 2016. gadā, kad notika pirmā “Danču nakts Limbažos” un deju koncerts “Jel dod man bučiņ”. 2017. gadā Lielezera krastā notika metālopera “Kurbads”, bet šogad skatītājus priecēs deju lielkoncerts “Izrakstīju goda kreklu”. Pirms koncerta Lielezera krastā pulcēsies Vidzemes amatu meistari, apmeklētājiem piedāvājot savus darinājumus. Šajā dienā pirms koncerta būs apskatāma arī mākslinieces Kristīnes Nuķes-Panteļejevas personālizstāde “Saules ceļš”. Māksliniece visas dienas garumā aicina ikvienu iesaistīties arī radošajās darbnīcās, kurās varēs izgatavot tradicionālo latviešu rotu – saktu. Izstādes atklāšana notiks 9. jūnijā pulksten 19. Izstāde līdz 9. jūlijam būs apskatāma Limbažu pilsētas bibliotēkā, Limbažos, Parka ielā 23.

Pēc deju lielkoncerta “Izrakstīju goda kreklu” būs balle ar dejām līdz rīta gaismai. Ieeja ballē ar koncertam paredzētajām biļetēm.

“Danču nakts Limbažos” idejas autore un mākslinieciskā vadītāja, Dziesmu un deju svētku virsvadītāja, Limbažu deju apriņķa virsvadītāja, horeogrāfe Taiga Ludborža stāsta: “Visu koncertā iekļauto deju izvēles princips ir balstīts uz horeogrāfiskās leksikas atbilstību muzikālajam materiālam, horeogrāfiskās idejas oriģinalitāti un stila izjūtu. Svarīgi, ka dejā ietvertās domas tieši vai netieši ataino latviešu tautas vērtības”. Danču naktī Limbažos piedalīsies ne tikai kolektīvi no Vidzemes, Rīgas, Zemgales, Kurzemes un Latgales, bet arī tautas deju kolektīvs “Zibenītis” no Stokholmas, Zviedrijā.

Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers atzīst, ka “Danču nakts Limbažos” ir šīs vasaras lielākais piedzīvojums ne tikai dejotājiem, bet arī katram reģiona iedzīvotājam. “Mums visiem kopā ir liels prieks pulcēt pie sevis tik daudz deju kolektīvu, prieks par iespēju kopā veidot grandiozu uzvedumu un dejā izdejot mūsu tautas rakstu zīmes. Katrs dejotājs savā deju solī ieliks lepnumu par sevi, saviem tuvākajiem un prieku par skatītājiem, kuriem šī diena vēl ilgi paliks atmiņā ar plašo koncerta programmu un deju kolektīvu daudzveidību,” norāda D. Zemmers.

Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu Serviss” kasēs visā Latvijā.

Tradīcija Limbažu Lielezera krastā pulcēt amatierkolektīvus no visas Latvijas sākās 2016. gadā ar deju lieluzvedumu “Jel dod man bučiņ!”. Pasākuma koncepts paredz, ka reizi divos gados tiek organizēts lielkoncerts, kurā apvienoti Limbažu novada un viesu amatiermākslas kolektīvu priekšnesumi. Koncertā 2016. gadā piedalījās 48 deju kolektīvi ar vairāk nekā 1200 dažādu paaudžu dejotājiem. 2016. gada koncerts bija pirmais liela apjoma pasākums Limbažu Lielezera krastā, atklājot novadam jaunu pasākumu norises vietu.

Projektu finansiāli atbalsta Limbažu novada dome, rīkotājs SIA “UNTITLED”.