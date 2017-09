Smiltenē koncertēs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas orķestris

30. septembrī plkst.16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē izskanēs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) simfoniskā orķestra jaunās sezonas atklāšanas koncerts. Koncertā īpaši tiks sumināti Smiltenes novada seniori Starptautiskajā veco ļaužu dienā.





Uz JVLMA simfoniskā orķestra koncertu aicināts ikviens interesents, un jo īpaši – Smiltenes novada senioru. Izmantojot skaisto brīdi, sumināsim mūsu pašus viedākos un mīļākos ļaudis viņu svētkos – Starptautiskajā senioru dienā!





Uzsākot jaunu sezonu, JVLMA orķestris koncertos tradicionāli izpilda romantiski caurstrāvotus, īpaši melodiskus simfoniskās mūzikas paraugskaņdarbus. Diriģenta Andra Vecumnieka vadībā izskanēs pasaules dižgaru darbi – Fēliksa Mendelszona - Bartoldi Uvertīra “Sapnis vasaras naktī”, Jozefa Horovica “Koncerts eifonijam” ar orķestri, kura atskaņojumā pirmo reizi kā solists uzstāsies “Erasmus” apmaiņas students no Spānijas Viktors Iglesias Sančess (Victor Iglesias Sanchez), un romantisma ģēnija Antona Bruknera “Trešā simfonija d moll (veltījums Vāgneram)”.





Taujāts par sezonas atklāšanas koncerta programmas raksturojumu, diriģents Andris Vecumnieks atklāj, ka klausītājus sagaida īpaši mirkļi un izvēlētie skaņdarbi uzrunās no dažādiem rakursiem, no pasakas līdz pat dzīves filozofiskai apcerei, bet visam pāri - romantika, romantika, romantika… Kā atkalredzēšanās sveiciens koncerta sākumā skanēs jauneklīgas jūsmas caurstrāvotā uvertīra “Sapnis vasaras naktī”, kuru agrīnā romantisma pārstāvis Mendelszona - Bartoldi sacerēja 17 gadu vecumā, balstoties uz vienu no labākajām V. Šekspīra komēdijām. Koncerta turpinājumā nosacīts neoromantisms - Jozefa Horovica “Koncerts eifonijam ar orķestri”. Skaņdarbs sacerēts 1972. gadā un uzskatāms par vienu no pirmajiem koncertiem eifonijam kā solo instrumentam, tā skanējumā savijas komponista lirisms, kas sakņojas tautiskā melodismā un virtuozitāte, kas prasa no solista lielisku sagatavotību.





Koncerta otrajā daļā JVLMA simfoniskais orķestris savas pastāvēšanas laikā pirmo reizi atskaņos vēlīna romantisma pārstāvja Antona Bruknera “Trešo simfoniju”, ko autors veltījis savam apbrīnas un pielūgsmes objektam Rihardam Vāgneram. To raksturo bagātīga harmoniskā valoda, stingra polifoniskā domāšana un ievērojams opusa garums, bet pāri tam debešķīgi skaistas mūzikas valdzinājums.





Pasākumu atbalsta “Valsts Kultūrkapitāla fonds”.

Ieeja – bez maksas.