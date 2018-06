Latvieši un igauņi kopā svinēs Līgo svētkus Valkas estrādē

Jāņi tiek uzskatīti par vislatviskākajiem svētkiem. Tos svin laikā, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, proti, vasaras saulgriežos. Šogad Valkas novadā līgos ne tikai pagastos, bet arī Valkā, brīvdabas estrādē, līdz šim nebijušā pasākumā “Līgojam Valkā kopā ar igauņiem!”. Tas notiks sestdien,

23. jūnijā. Tieši atšķirīgais palīdz uzturēt svētku mundrumu, pamodina dvēseli un ļauj priecāties no sirds.

Par latviešu līgošanu kopā ar igauņiem “Ziemeļlatvijai” stāsta pilsētas kultūras nama direktors Māris Žigats.

Līgo dienas rīts brīvdabas estrādē sāksies pulksten 9 ar “Vislatvijas Jāņu gadatirgu”. Tas notiks pļavā aiz estrādes līdz pulksten 15. Pašlaik dalību tirgū pieteikuši vairāk nekā 50 tirgotāji. M. Žigats stāsta, ka tirgū varēs iegādāties Līgo svētkiem piederīgas lietas, piemēram, alu, gaļas žāvējumus, amatniecības un keramikas izstrādājumus. Turpat būs izvietojušies arī vairāki sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri līgotājiem piedāvās ieturēt maltīti un dažādus atspirdzinājumus. Degs arī lielais Jāņu ugunskurs. “Ziemeļlatvija” interesējās, vai līgotāju kompānijām būs atļauts degt arī savus ugunskurus. M. Žigats atbild, ka noteikti to nedrīkstēs darīt, jo lielā sausuma dēļ pastāv liels ugunsgrēku risks.

Pēc lielās svētku tirgošanās pulksten 22 sāksies Latvijas un Igaunijas dižkoncerts “Līgojam Valkā kopā ar igauņiem!”. Koncertā uzstāsies skatuves mākslinieki no Latvijas un Igaunijas – valcēniešu iemīļotā Ginta Krievkalna, Ivars Cinkuss, bijusī grupas “Čikāgas piecīši” soliste Lorija Vuda-Cinkusa, Samanta Tīna, Jānis Buķelis, Žoržs Siksna, Viktors Lapčenoks un jaunais, talantīgais solists Artūrs Biķernieks, bet igauņus pārstāvēs Birgita, Getera Jāni un citi. Pasākumu vadīs atraktīvā Vita Baļčunaite (Latvija) un Margus Abels (Igaunija). M. Žigats sola, ka uz skatuves būs vairāki pārsteigumi, tostarp arī Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa uzstāšanās. M. Žigats atzīst, ka Latvijā un pasaulē Valku atpazīst pēc tā, ka te savulaik darbojās slavenā kapela “Bumerangs”. Vai dižkoncertā būs dzirdamas arī “Bumeranga” izpildītās un tautā iemīļotās kompozīcijas, lai paliek intriga. Pusnaktī sāksies nakts balle, kurā stundu muzicēs Viktors Lapčenoks (Latvija), stundu – vieni no Igaunijā populārākajiem ballīšu muzikantiem “MTJ Band”.

Ieeja estrādē – no pulksten 20. Visi svētku pasākumi būs bez maksas. Latviešu un igauņu līgošanu filmēs LNT. Jāņu dienā, 24. jūnijā, Līgo dižkoncertu varēs noskatīties LNT kanālā.

Pēc nakts balles M. Žigats drosmīgākos un atraktīvākos līgotājus aicina piedalīties pliko skrējienā. Starta sākums – saullēktā.

“Ziemeļlatvija” interesējās, vai tiešām skrējienā būs jāskrien kailiem. M. Žigats uzsver, ka pliks nozīmē cilvēks bez apģērba. Ja nu kādam esot kauns, varēs skriet arī peldkostīmā. Taču M. Žigats norāda, ka tā ir viena no latviešu Līgo nakts tradīcijām, – kailam skriet vai izvārtīties rīta rasā. Valkā to vajag darīt, jo skrējiena uzvarētājam ir sarūpēta īpaša balva.

“Līdz šim Valkas novadā šāds pasākums vēl nav bijis un diezin vai tuvākajā piecgadē atkal būs,” prognozē pilsētas kultūras nama direktors. Tas ir iemesls atbraukt uz Valkas brīnišķīgo brīvdabas estrādi un izbaudīt, ko nozīmē svētkus svinēt ar saviem tuvākajiem kaimiņiem – igauņiem.

UZZIŅAI

Piektdien, 22. jūnijā

Kārķu pagastā

• pulksten 17 – Pļaušanas un spēka sacensības, lauku labumu tirdziņš pie ekoklases

• pulksten 20 – ielīgošana “Šurp, Jāņa bērni!” kopā ar Jērcēnu folkloras kopu “Mežābele” Dabas koncertzālē. Kopīga vainagu pīšana, dziesmas, rotaļas, alus, siers un Jāņu ugunskurs.

Sestdien, 23. jūnijā

Vijciema tautas namā

• pulksten 19 – ielīgošana pie lielā saimes galda kopā ar Valkas pilsētas dziesmu draugu kopu “Nāburgi”

• no pulksten 23 – Vijas upes malā Jāņu zaļumballe ar Līgo nakts programmu dīdžeja Riharda vadībā.