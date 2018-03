Pavadi Lieldienu brīvdienas Valkas novadā!

Lieldienās aicinām apmeklēt pasākumus Valkas novadā – pasākumu daudzveidība katrā pagastā!

Saieta namā “Lugažu muiža” 30.martā, plkst.13.00 visi mīļi gaidīti Lugažmuižas Lieldienās! Būs dārgumu kalšana, olu bruņinieku turnīrs, karaliskā šūpošanās un citas aktivitātes. “Darbosimies radoši, krāsosim un ripināsim olas, iesim rotaļās un šūposimies. Kursēs autobuss 12:30 no Sēļu bibliotēkas, 12:45 no Valkas k/n. Pēc pasākuma atpakaļ uz pilsētu”, informē pasākuma organizatori.

Šogad “Lugažu muižā”, iespējams, jauna tradīcija. “Vai olu koks var būt tikai Vācijā, Anglijā vai Austrālijā? Nē! Veidosim savu olu koku Lugažu muižā”, aicina tautas nama vadītāja Zane Mīļā. 30. martā katrs ir aicināts ar savu ģimeni, draugu, kolēģi, kolektīvu vai viens pakarināt savu izveidoto oliņu kokā un skatīties kā uzzied Lieldienu koks. Olu koku būs iespēja izdaiļot līdz pat 3.aprīlim.

31.martā Turnas tautas namā norisināsies Lieldienu ieskaņu pasākums. No plkst.10.00 meistari piedāvās radošās darbnīcas: būs iespēja gatavot putnu būrīšus, veidot papīra ziedus un galvas rotas, iepazīt dekupāžu un dedzināšanu kokā, kopīgi krāsot līdzpaņemtās olas.

Plkst.12.00 - tradicionālais Lieldienu zaķu skrējiens: viena kilometra distanci līdz Turnas tautas namam dalībnieki mēros no Stūrniekiem, trīs kilometru no Purmaļiem, savukārt sešu kilometru - no Ērģemes pieturas. Plkst.12.30 būs apbalvošana, pēc tam visi būs aicināti nobaudīt Līvijas un Mārtiņa Lieldienu zupu, plkst.13.00 skanēs tautisko deju kolektīvu koncerts, kurā piedalīsies deju kolektīvs "Vendīgs" no Valkas ģimnāzijas, "Lustiņdancis" un "Medneši" no Kārķiem. Vakara noslēgumā - Turnas tautas nama bērnu dramatiskā kolektīva izrāde "Zelta adata".

Zvārtavas pagastā 1.aprīlī plkst.11.00 kalnainē visi būs aicināti uz Lieldienu skrējienu.

Savukārt Vijciema pagastā 2.aprīlī, plkst.16.00, tautas namā otrās Lieldienas visai ģimenei - “Jautrošanās kopā ar Lieldienu zaķiem”. Līdzi ir jāņem krāsotas oliņas un pavasarīgs noskaņojums.

Kārķu pagastā, 2.aprīlī, plkst.11.00, notiks pasākums “Neej projām Lieldieniņa!”, kā arī bērnu teātra izrāde “Lieldienu groziņš” tautas namā. Būs olu spēles un šūpošanās tradīciju salā.

2.aprīlī, Valkā, no plkst.10.00 līdz 11.00 visi gaidīti “Otrajās Lieldienās” Lugažu laukumā. Katrs aicināts nokrāsot Lieldienu olu radošajā darbnīcā kultūras nama pagrabstāvā un ripināt olas. Pasākuma laikā norisināsies arī ikgadējais Lieldienu zaķa skrējiens. Dalībnieku reģistrācija no 10:00 – 10:45, bērnu skrējieniem starts 11:00, pēc bērnu skrējieniem starts pamatdistancei. Bērnu skrējieni apkārt Lugažu laukumam apkārt ~600m trase. Pamatdistance – 3 – 4 kilometru trase caur Valkas pilsētas ielām, trase tiks precizēta.

Ar Lieldienu zaķa skrējiena t-krekliem tiks apbalvoti desmit ātrākie vīrieši un ātrākās sievietes, kā arī desmit t-krekli tiks izlozēti starp visiem dalībniekiem, kā arī pārsteiguma balvas radošākajiem tērpiem. Bērnu skrējienā visiem dalībniekiem veselīgi našķi. Dalībnieku reģistrācija būs pasākuma dienā, dalības maksa – viena krāsota Lieldienu ola. Galvenais tiesnesis: M.Koops +371 29424580

Lieldienu brīvdienas saulainākas padarīs Dziesmu svētku ieskaņu koncerts “Gavilējam saulei” Valkas pilsētas kultūras namā”, 2.aprīlī, plkst.14.00. Vidzemes senioru koru sadziedāšanās Valkas pilsētas kultūras namā notiks jau ceturto pavasari. Šajā koncertā uzstāsies senioru kori no Cēsīm, Siguldas, Inčukalna, Valmieras, Smiltenes un, protams, arī koris “Dziesmu rota” Valkas.

Koncertā piedalīsies arī deju kolektīvs “Zelta rudens”.