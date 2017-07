Prieks uzdzirkstīs Smiltenē!

Šogad Smiltenes pilsētai ir, ko svinēt un par ko lepoties, proti, jaunuzceltais, modernais ugunsdzēsēju depo, kas teju, teju vērs savas durvis. Tieši tādēļ šogad par svētku vadmotīvu ir izvēlēta cita stihija – uguns -, bet svētku moto - “Prieks uzdzirkstī Smiltenē!”. Svētkos tiks cildināta uguns varenība un skaistums, kā arī, pirms pārcelšanās uz jaunām darba telpām, cildināts ugunsdzēsēju darbs un vecais depo.

Pērn aizvadīto Smiltenes pilsētas svētku vadmotīvs bija ūdens, svinot Tepera promenādes labiekārtošanu, brīnumskaistas strūklakas izvietošanu ezerā un tā hidrotehnisko būvju ilgi gaidīto rekonstrukciju, kā arī priecājoties un lepojoties par pilsētas zaļo, skaisto un sakopto vidi.

Patiesībā, svētki iesāksies jau 13. jūlija vakarā plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā zālē, kur visi interesenti ir aicināti un interesantu un izglītojošu uztura meistardarbnīcu “Lielveikala anatomija”. Meistardarbnīcu vadīs uztura speciāliste Lāsma Brenča un smilteniete, veselīgo musli produktu “InGo” radītāja Inga Ērgle. Tās laikā varēs uzzināt, kā uzturs ietekmē veselību, kā gudri iepirkties lielveikalā, kā arī pagatavot veselīgu uzkodu un uzzināt galvenos priekšnoteikumus to gatavošanai ikdienā. Iepriekšēja pieteikšanās - līdz 12. jūlijam, rakstot uz info@ingomusli.lv.

14. jūlijā plkst. 19.00 svētki tiks ieskandināti Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā ar koncertu “Tautasdziesma dievnamā”. Koncertā piedalīsies Anda Eglīte (koncertkokle), Ilona Birģele (ērģeles) un Biruta Ozoliņa (balss, etnogrāfiskā kokle). Pēc koncerta visi svētku apmeklētāji ir aicināti doties nesteidzīgā pastaigā cauri Vecajam parkam uz Tepera promenādi, jo tur būs iespēja baudīt ielu koncertus un neparastu laikmetīgās dejas performanci. Savukārt, no plkst. 21.30 Tepera promenādē temperamentīgas romu un latīņu džeza mūzikas ritmus ļaus izbaudīt viesi no Lietuvas – trīs ģitāristu grupa “Albedo Coeli”. Jau no plkst. 19.00 (līdz plkst. 01.00) būs iespēja doties izbraukumā ar pontonlaivu pa Tepera ezeru, ezermalā darbosies kafejnīca ar gardām uzkodām un dzērieniem. Svētku kulminācijā, aptuveni ceturksni pirms pusnakts, būs iespējams baudīt uguns mākslu - uguns šovu trīs mākslinieku izpildījumā, kā arī tiks aizdegta īpaša uguns skulptūra (uguns mākslinieks – Alesh Walker, fireshow.lv).

15. jūlijā jau no plkst. 08.00 (līdz 15.00) visi pirktgribētāji ir aicināti uz amatnieku un mājražotāju tirdziņu, kas būs izvietots Atmodas ielā, gar TLMS “Smiltene”. Tos, kuri vēl nebūs devušies rīta gaitās, pamodinās Smiltenes Pūtēju orķestris un fonds “Krustceles”, dodoties muzikālā braucienā pa trim pakalniem.

Svētku aktivitātes turpināsies uz centrālās skatuves Baznīcas laukumā, pie ugunsdzēsēju depo. Tur plkst. 11.00 – svētku atklāšanas koncerts ar svinīgajām svētku uzrunām un muzikālu sveicieni no Pāvilostas sieviešu kora “Sīga”, Smiltenes pilsētas Kultūras centra jauktajiem koriem “Vidzemīte” un “Pakalni” un senioru kora “Mežābele”. Savukārt, plkst. 12.00 tiks sveikti konkursa “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2017” laureāti. Konkursa uzvarētājus sveiks Smiltenes BJIIC popgrupa “Okey”. No plkst. 13.00 visi interesenti ir aicināti baudīt un mācīties karstasinīgās dejas – salsas – burvību karstajā ballītē kopā ar pasniedzējiem Aiju un Raimondu no Rīgas deju studijas “Baila Rico”. Tā būs atvērta deju meistarklase, kurā būs ne tikai iespēja vērot salsas paraugdemonstrējumus, bet arī iemācīties tās pamatsoļus, kā solo, tā dejošanai duetā. Starp visām šīm norisēm uz centrālās skatuves būs iespējams baudīt ugunīgas čigānu dejas un flamenko Rīgas deju studijas “Alegria” izpildījumā. Pasākumu vadīs Dailes teātra aktieris Gints Andžāns.

Sportisku azartu un asumu svētkiem piešķirs ielu sporta un kultūras kustības “Ghetto Games” sporta spēles “Ghetto Football”, kur komandām būs iespēja sacensties vienā no Smiltenei raksturīgākajiem sporta veidiem – futbolā.

No 11.00 līdz 15.00 Smiltenes novada bibliotēka būs atvērta un aicinās uz divām interesantām izstādēm, bet, cildinot ugunsdzēsības vēsturi Smiltenē, būs iespēja doties foto ceļojumā atpakaļ laikā “Smiltenes ugunsdzēsēji” (pie TLMS “Smiltene”). Foto ceļojums tapis, pateicoties Zušmaņu ģimenei. Tāpat, pirms, pārcelšanās uz jaunām telpām, būs iespēja apskatīt VUGD Smiltenes posteni vecajā depo, kā arī izmēģināt darba ekipējumu.

Dienas garumā rosība gaidāma arī pie TLMS “Smiltene”, Atmodas ielā 2. Tur ap plkst. 13.00 ar veģetāru uguns zupu cienās īstenā latvju saimniece, lauku māju “Donas” namamāte Donu Ilze. Plkst. 14.20 sāksies laikmetīgās dejas performance Lienes Gravas, Egijas Abarovičas, Reina Rešetina un Ģirta Bisenieka izpildījumā. TLMS “Smiltene” čaklās rokdarbnieces aicinās uz radošu darbošanos, aužot ziedu un labo domu paklāju, jostu Smiltene u.c. Turpat – arī lustēšanās ar SIA “8CBR” un “Klondaika Smiltene”. Plkst. 15.00 svētku dienas programma noslēgsies ar uguns rituāliem kopā ar folkloras kopu “Delve”.

Paši mazākie savukārt varēs lustēties bērnu rotaļu laukumā, Gaujas ielā 1. Tur – 19 dažādas lielās koka spēles, piepūšamā atrakcija, izjādes un Smiltenes novada bibliotēkas radošās darbnīcas. Smiltenes Kultūras centra kino zālē piedāvās noskatīties jauno animācijas filmu “Nejaukais es 3” plkst. 15.00 (3D formātā) un 16.45 (2D formātā).

Vakarā plkst. 17.00 izskanēs iemīļotais grupas “Apvedceļš” jubilejas festivāls, bet plkst. 23.00 Baznīcas laukumā ir gaidāms unikāls “Greentrials Bike Tour NIGHT” ekstrēmā velo šovs. Vairāk par šovu: http://www.smiltene.lv/kultura/open/7464

Svētku izskaņā, 16. jūlijā, visi ir mīļi aicināti uz Jāņukalna estrādi, kur plkst. 15.00 latgaļu temperaments un humors dzirkstīs Baltinavas teātra “Palādas” izrādē “Sievasmātes bizness”. Vairāk par izrādi: http://www.smiltene.lv/kultura/open/7453

Jāpiebilst, ka visas pilsētas svētku aktivitātes, izņemot grupas “Apvedceļš” festivālu, kino un tirdziņu, ir bez maksas.