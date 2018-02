Sieviešdienā Zanes Daudziņas monoizrāde „Tāda es esmu” Smiltenē

Par godu Sieviešdienai latviešu iemīļotā aktrise Zane Daudziņa dosies ar savu monoizrādi pie smilteniešiem. Izrāde „Tāda es esmu”, kas ir jāredz katrai sievietei, būs vērojama 8. martā plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas kultūras centrā.

Komēdija „Tāda es esmu” ar Zani Daudziņu galvenajā lomā ir komiski nopietns mēģinājums celt latviešu sievietes pašapziņu. Tajā tiek atklāts latviešu sievietes miesas stāsts, kurā tiek veikta pilnīga ķermeņa inventarizācija un apkopota intīmo zonu bilance:

vai dibens nav par lielu un krūtis par mazu?



vai esi bijusi laba meitene, neesi par daudz ēdusi un par ilgu skatījusies televizoru?



skūt vai epilēt?



masēt ar medu vai karstajiem akmeņiem?



botulīns vai jau skalpelis?



bet varbūt vienkārši pierīties, jo tāpat neviens tevi nemīl?







Lielu daļu ikdienas enerģijas sievietes patērē krēmiem un dubļu maskām, diētām un gēla nagiem, tauku atsūkšanai un pareizajam lūpu krāsas tonim. Nereti aiz šī ārējā slāņa sieviete aizmirst savu patieso vērtību, kas, starp citu, neslēpjas jaunā smaržu pudelītē, krūšu palielināšanas operācijā vai šikā dizainera somiņā. Bet ja sabiedrība to padara par galveno sievietes dzīvē, vai pienāks situācija, kad gribēsim veikt plastisko operāciju Brīvības pieminekļa Mildai? Ja tā ieskatās, viņa arī nav nekāda perfektā…





Savukārt vīriešiem izrādes veidotāji atgādina – par mazāku naudu ikviens vīrietis varētu dabūt vairāk, ja no savas sievietes nepieprasītu to, kā viņai nav. Sieviete ir labākais, kas Latvijā ir. To jums izrādē atgādinās aktrise Zane Daudziņa, režisors Juris Rijnieks, dramaturģe Aiva Birbele un izrāžu apvienības „Panna” komanda.





Izrāde „Tāda es esmu” notiks 8. martā plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas kultūras centrā.