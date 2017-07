„UgunsGrēka” aktieri atkal satiekas izrādē „Saimnieks meklē saimnieci”

Daudzu latviešu iemīļotā seriāla „UgunsGrēks” aktieri atkal izbauda kopīgu vasaru, turpinot tūri pa Latvijas pilsētu brīvdabas estrādēm ar izrāžu apvienības „Pannas Teātris” komēdiju „Saimnieks meklē saimnieci”. Tāpat kā seriāla, arī izrādes scenārija autore ir Gunta Kalniņa. Jau no 8. jūlija izrāde būs vērojama Valkā, Preiļos, Jelgavā, Madonā, Alsungā, Rūjienā un Aizputē.

Ģirts Ķesteris, Daiga Gaismiņa, Zane Daudziņa vai Līga Zeļģe, Madara Melne-Tomsone, Aldis Siliņš – šie seriāla zināmie aktieri satiekas jau otro vasaru Jura Rijnieka režijā iestudētajā komēdijā „Saimnieks meklē saimnieci”, kas ļauj skatītājiem izsmieties ne tikai par mīlas trijstūra radītajām peripētijām, bet arī par televīzijas šovu spožumu un postu.

Par savu lomu un izrādi stāsta Ģirts Ķesteris:

- „Izrādē atveidoju slavenu producentu, režisoru un visādi citādi titulētu mākslinieku Gulbi-Gulbīti. Viņš nolēmis saspringtajā darbu grafikā izbrīvēt brīvu brīdi, lai aizbēgtu no ikdienas rutīnas, no darba dzīves un sievas. Kas no tā visa sanāks, lai skatītāji nāk un skatās paši!”

Seksīgo pilsētnieci Santu un TV šova producenta Gulbja-Gulbīša mīļāko izrādē spēlē Madara Melne-Tomsone, kura par savu lomu saka:

- „Teātrī man līdz šim nebija nācies spēlēt komēdijā, tāpēc šī man ir pavisam jauna pieredze. Plus vēl tāda loma, kādas režisori man parasti nedeva spēlēt, un tas man pašai šķiet ļoti interesanti.”

Savukārt saimnieka līgavu Grietu izrādē uz maiņām atveido Līga Zeļģe vai Zane Daudziņa. Zanei šī loma šķiet kā jauns izaicinājums:

- „Juris Rijnieks paaicināja mani uz Grietas lomu, un esmu par to piecīga! Prom no augstiem papēžiem, mākslīgajām skropstām - pie grābekļa un krokšiem, pie dabiskas sejas bez grima.”