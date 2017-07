Valmiera aicina uz teātra svētkiem brīvā dabā visai ģimenei

No 4. līdz 6. augustam norisināsies Valmieras vasaras teātra festivāls, kas būs veltīts ģimenēm, bērniem un jauniešiem. Tas notiks dažādās vietās pilsētvidē un piedāvās gan pirmizrādes un kino vakarus, gan muzikālus piedzīvojumus un dažādas aktivitātes visai ģimenei.

Festivāla priekšvakarā 3.augusta vakarā pēc saulrieta plkst.22:00 Hanzas laukumā skatītāji aicināti uz vienu no skatītākajām ģimenes filmām neatkarīgās Igaunijas pastāvēšanas laikā „Zupas pilsētas slepenā biedrība” - tās galvenā varone, meitene Marī, kopā ar draugiem bauda vasaru, līdz brīdim, kad pilsētu pārņem noslēpumaina slimība — visi pieaugušie sāk uzvesties kā bērni.

4.augustā plkst.14:00 notiks festivāla oficiālā atklāšana un koncerts “Vilki papardēs”. Muzikālajā programmā skanēs vairāk nekā 10 gadu laikā latviešu komponistu Ērika Ešenvalda, Georga Pelēča, Jēkaba Nīmaņa, Oskara Herliņa, Edgara Raginska, Kristapa Pētersona radītas dziesmas ar Jāņa Baltvilka dzejoļiem, ko papildinās arī dzejoļu lasījumi. Plkst.16:00 pagalmā starp Diakonāta ielu 1 un 3 notiks „Spēlmaņu nakts” balvai nominētā izrāde „Nāc laukā!”, bet mēbeļu veikalā „Dzintarvidi” Raiņa ielā 8 notiks izrāde „Kur pazudis Viktors Sapropelis?”, kur divi jaunieši kopā ar dīvāniem, bufetēm un naktsskapīšiem meklēs atbildes uz dažādiem būtiskiem jautājumiem – kāpēc cilvēki, stāvot uz vietas, saka: „esmu iebraucis auzās"; kāpēc Sniegbaltītei ir melni mati; kas ir mīlestība un citiem. Plkst.17:00 pie Kazu krācēm Gaujas labajā krastā varēs noskatīties dejas izrādi „Spēlēsim mājās”, tās pamatā būs četru bērnu radīta pasaule, ko uz skatuves izdzīvos viņu vecāki, savukārt plkst. 18:00 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes un Valmieras daļas teritorijā Tērbatas ielā 9 notiks izrāde „Ūdens” - par to, kā rodas migla, sniegs, negaiss vai vētra, kas notiek zemūdens pasaulē vai kā ūdens mijiedarbojas ar gaismu un mūziku, bet Hanzas laukumā gan mazi, gan lieli aicināti uz pagalmu spēlēm, ko vadīs aktieris Rihards Jakovels. Plkst.19:00 Hanzas laukumā kā orientēšanās spēle sāksies izrāde ar piedzīvojumiem mežā „Štābiņš”, tikmēr Tērbatas ielā 12 notiks muzikāls ceļojums ar būvniecības spēkratu iesaisti „Traktopera” – izrāde ļaus skatītājiem caur teātra izteiksmes līdzekļiem būt klāt celtniecības procesam, redzēt tehnikas iespējas, sekot līdzi aizraujošam stāstam un klausīties dziesmas, kā arī piedalīties kapsulas vēstījuma tapšanā. Plkst.20:00 starptautiskās sadarbības ietvaros nobrauktuvē uz tirdzniecības centra „Valleta” pazemes autostāvlaukumu Rīgas ielā 4 notiks izrāde „Mindstuff”, kas būs interaktīvs un muzikāls iestudējums bez valodas barjerām, savukārt „Multiklubā” jaunieši no 12 gadu vecuma kopā ar vecākiem vai vieni paši aicināti uz izrādi „Klubs”, kas piedāvās iespēju uzzināt, kā tur ir un ko tur dara. Plkst.21:30 Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parkā notiks skaņas izrādes pirmatskaņojums festivāla paralēlajā programmā – audiāla instalācija koncerta formā R.Blaumanis „Purva bridējs. Ciltskoks.”, tā pamatā ir elektroakustisks skaņdarbs, kura centrā atradīsies cilvēku balsis no solo līdz korim visdažādākajās niansēs, savukārt izrādes perifēriju veidos vides trokšņi. Pirmo festivāla dienu noslēgs ģimenes filma „Operācija Arktika” Hanzas laukumā plkst.22:00. Gleznaini uzņemtais kinodarbs skatītāju ievilks neticamā piedzīvojumā uz pašiem Norvēģijas ziemeļiem — Svalbāru, kur, nevilšus iekāpjot nepareizajā lidmašīnā, nokļūst divas māsas ar brāli. Viņus gaida atklājumiem pilns piedzīvojums.

5.augustā festivāla otrā diena sāksies plkst.12:00 ar izrādi „Nāc laukā!” pagalmā starp Diakonāta ielu 1 un 3, un izrādi ar radošās laboratorijas elementiem „Ūdens” Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes un Valmieras daļas teritorijā Tērbatas ielā 9. Plkst.13:00 apmeklētāji aicināti uz dokumentālo dejas izrādi „Spēlēsim mājās” pie Gaujas Kazu krācēm, bet mēbeļu veikalā „Dzintarvidi” notiks izrāde „Kur pazudis Viktors Sapropelis?”. Paralēli Hanzas laukumā notiks pagalmu spēles visai ģimenei. Plkst.14:00 Tērbatas ielā 12 notiks muzikāls ceļojums ar būvniecības spēkratu iesaisti „Traktopera”, bet plkst.15:00 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes un Valmieras daļas teritorijā Tērbatas ielā 9 notiks izrāde „Ūdens”. Plkst.16:00 mēbeļu veikalā „Dzintarvidi” Raiņa ielā 8 notiks izrāde „Kur pazudis Viktors Sapropelis?” un Hanzas laukumā kā orientēšanās spēle sāksies izrāde ar piedzīvojumiem mežā „Štābiņš”. Nobrauktuvē uz tirdzniecības centra „Valleta” pazemes autostāvlaukumu plkst.17:00 notiks izrāde „Mindstuff”, bet plkst.18:00 Tērbatas ielā 12 notiks muzikāls ceļojums ar būvniecības spēkratu iesaisti „Traktopera” un „Multiklubā” jaunieši no 12 gadu vecuma kopā ar vecākiem aicināti uz izrādi „Klubs”. Hanzas laukumā, savukārt, notiks pagalmu spēles visai ģimenei. Plkst.19:00 pie Gaujas Kazu krācēm varēs noskatīties dejas izrādi „Spēlēsim mājās” un Hanzas laukumā kā orientēšanās spēle sāksies izrāde ar piedzīvojumiem mežā „Štābiņš”, bet plkst.20:00 starptautiskās sadarbības ietvaros nobrauktuvē uz tirdzniecības centra „Valleta” pazemes autostāvlaukumu notiks izrāde „Mindstuff” un „Multiklubā” – izrāde jauniešiem „Klubs”. Plkst.21:30 Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parkā notiks skaņas izrāde – audiāla instalācija koncerta formā R.Blaumanis „Purva bridējs. Ciltskoks.”, un festivāla otro dienu plkst.22:00 Hanzas laukumā noslēgs ģimenes komēdija „Mazais gangsteris”, kurā virtuozi apvienota labestīga parodija par gangsterfilmām ar skolā norisošu piedzīvojumu stāstu.

Festivāls noslēgsies svētdien, 6.augustā. Plkst.11:00 pagalmā starp Diakonāta ielu 1 un 3 notiks izrāde „Nāc laukā!”, plkst.12:00 dažādās vietās notiks četri notikumi paralēli – pie Gaujas Kazu krācēm būs dokumentāla dejas izrāde „Spēlēsim mājās”, mēbeļu veikalā „Dzintarvidi” Raiņa ielā 8 notiks izrāde „Kur pazudis Viktors Sapropelis?”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes un Valmieras daļas teritorijā Tērbatas ielā 9 notiks izrāde „Ūdens”, bet Hanzas laukumā notiks pagalmu spēles gan lieliem, gan maziem. Arī plkst.13:00 sāksies četri notikumi paralēli - Hanzas laukumā kā orientēšanās spēle sāksies izrāde ar piedzīvojumiem mežā „Štābiņš”, nobrauktuvē uz tirdzniecības centra „Valleta” pazemes autostāvlaukumu Rīgas ielā 4 notiks izrāde „Mindstuff”, „Multiklubā” jaunieši no 12 gadu vecuma aicināti uz izrādi „Klubs”, bet Tērbatas ielā 12 notiks muzikāls ceļojums ar būvniecības spēkratu iesaisti „Traktopera”. Festivāla noslēgumā plkst.17:00 Hanzas laukumā notiks teātra profesionāļu un pašu bērnu diskusijas par viņiem veltīto izrāžu saturu, kvalitāti un pieejamību Latvijā.

Hanzas laukumā festivāla laikā ik dienu visas dienas garumā darbosies „Gardu muti” ēdināšanas un atpūtas zona, kur būs padomāts par ēdienkarti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Arī šogad festivālam par godu tapis jauns dzēriens – šajā reizē tas ir zelteris, kura etiķetes veidojuši bērni. Kā jau vasarai pieklājas, būs arī saldējums, ko piedāvās mājas saldējuma ražotājs „Grasbergs”. Turpat būs iespēja ne tikai paēst, bet pavadīt laiku atpūtas pauzēs starp izrādēm, bērni varēs krāsot un lasīt grāmatas, spēlēt galda spēles. Hanzas laukumā piektdien no plkst.15:00 līdz 18:00 un sestdien no plkst.14:00 līdz 17:00 būs arī iespēja doties izjādēs ar ponijiem.

Biļetes nepieciešamas uz izrādēm, savukārt koncerts, kino un pagalmu spēles pieejamas bez maksas. Biļetes izrāžu norises vietās (izņemot izrādi „Purva bridējs. Ciltskoks.”) nebūs pieejamas, taču tās varēs iegādāties Valmieras teātra kasē visas festivāla dienas. Apmeklētājiem, kuri iegādājušies biļetes uz visām trim festivāla dienām, tās varēs apmainīt pret ieejas aprocēm festivāla centrā Hanzas laukumā. Festivāla centrs darbosies piektdien, 4.augustā, no plkst.13:00 – 21:00, sestdien, 5.augustā, no plkst.11:00 – 21:00 un svētdien, 6.augustā, no plkst.10:00 līdz 14:00.