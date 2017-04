Valkā piestāj Baltijas Mūzikas akadēmiju apvienotais orķestris

Trešdien pēcpusdienā ceļā uz Igaunijas pilsētu Tartu pie Valkas pilsētas kultūras nama piestāja un kādu brīdi uzturējās Baltijas Mūzikas akadēmiju apvienotais orķestris, kurā muzicē 40 profesionāli mūziķi no Latvijas un 15 viesmākslinikei no Lietuvas un Igaunijas. Šogad orķestris ir uzsācis Latvijas simtgades koncertciklu un jau 22.aprīlī sniedza koncertu Rīgā, 24. aprīlī - Viļņā un šodien, 26. aprīlī muzicēs no Valkas 80 kilometrus attālajā Tartu. Orķestri vada diriģents Andris Vecumnieks.