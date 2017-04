Radio SWH Rock skanēs arī Valmierā

AS Radio SWH ieguvusi jaunas apraides tiesības Radio SWH Rock radiostacijai. Pilnīgs roks turpmāk dārdēs arī Valmierā un Bauskā 98,8 MHz frekvencē





Šajā pēcpusdienā NEPL padomes sēdē pieņemts lēmums par apraides tiesību piešķiršanu divām jaunām frekvencēm, kas nodrošinās Radio SWH Rock skanējumu Valmierā (aptuveni 50 km rādiusā) un Bauskā (aptuveni 20 km rādiusā).





Pirmos piecpadsmit Radio SWH Rock pastāvēšanas gadus to bija ierasts dzirdēt tikai Rīgā un tās apkārtnē, bet pērn AS Radio SWH ieguva tiesības uzsākt Radio SWH Rock apraidi Liepājā, Saulkrastos un Salacgrīvā, kas šobrīd jau ir tehniski īstenota un jau guvusi plašu atsaucību no klausītājiem.

Līdz ar pirmajām roka skaņām jaunajās frekvencēs, Radio SWH Rock klausītājus gaida jauni pārsteigumi ēterā.





Apsveicam Valmieras un Bauskas iedzīvotājus ar drīzām roka skaņām Jūsmājās! Brīdiniet kaimiņus!

Tuvākajās dienās tiks uzsākti tehniskie sagatavošanās darbi Radio SWH Rock iedzīvināšanai jaunajās frekvencēs. Mēs Jūs informēsim (skaļi), kad sāksim skanēt.