“Vai runājat krieviski?” laipni jautā vīrietis, kurš piezvanījis uz mobilo tālruni.





Valcēniete, mūzikas pedagoģe un diriģente tagad domā, kaut būtu atbildējusi – nē un likusi nost klausuli, bet toreiz, aptuveni pirms divām nedēļām, viņa pateica jā un līdz ar to deva iespēju vīrietim pateikt savu sakāmo, kāpēc zvanījis. Nu viņai nācies meklēt aizstāvību policijā, jo pieklājīgais zvanītājs kļuvis par vajātāju.

“Man Krievijā dzīvo radi, pirmais, ko iedomājos, kad man piezvanīja un jautāja, vai runāju krieviski, ka tas saistīts ar radiniekiem. Zvanītājs ļoti pieklājīgi sāka runāt par naudu, vai vēlos nopelnīt, un skaidroja, kā tas darāms. Ātri vien sapratu, ap ko lieta grozās, un teicu, ka mani tas neinteresē. Viņš sauca saiti, kurā man noteikti esot jāieiet un tad es viegli savus līdzekļus varēšot dubultot,” stāsta T. Tīruma. “Mana vaina, ka vispār ar viņu iesāku sarunu, vajadzēja uzreiz nospiest klausuli un būtu varbūt miers,” spriež Tatjana. Bet nu jau divas nedēļas nekāds miers viņai nav. Vīrietis uzstājīgi zvana atkal un atkal. Vai saitē iegājāt? Nē, un netaisos, lieciet mani mierā, aptuveni tā Tatjana centusies tikt no zvanītāja vaļā. Ar katru reizi vīrietis kļuvis arvien agresīvāks. “Kāpēc atsakāties no naudas, es jums cenšos palīdzēt,” tonis ar katru zvanu kļuvis uzbrūkošāks. Jāpiebilst, ka Tatjana lieto atveramo telefonu, kurš, kad kāds zvana, jāatver un numuru uzreiz saskatīt bez briļļu uzlikšanas tik viegli nemaz nevar.

Pirms dažām dienām mammas telefonu paņēmusi un likt vīrietim beigt zvanīties mēģinājusi no Francijas atbraukusī Tatjanas meita Silga. Viņš ļoti sadusmojies, ka klausulē izdzirdējis citu balsi, un ieteicis, lai mamma, ejot pa ielu, atskatās. Domādama, ka šie nu gan jau izklausās pēc reāliem draudiem, T. Tīruma devusies uz policiju. Diemžēl tur viņai paskaidrots, ka policija šajā situācijā esot bezspēcīga. Tā teikt, cilvēku tiranizēšana nav nekāds noziegums. Līdz vakardienai uzstājīgais zvanītājs Tatjanai bija zvanījis 23 reizes. Arī mūsu sarunas laikā atskan zvans un Tatjana secina – atkal viņš. Kaut arī ar viņu vairs neviens nerunā, vīrietis zvana vairākas reizes dienā. “Es saprotu, ka tā ir tāda tiranizēšana, bet sajūta ir ļoti nepatīkama. Riebīga, es teiktu. Kad zvana telefons, uzreiz satraucos, lai tik atkal nepaceļu un tas neizrādās uzbāzīgais “labvēlis”. Varbūt mans stāsts kādam palīdzēs izvairīties no šādas uzbāzības un nepatīkamām sajūtām,” secina Tatjana.

Arī uz redakcijas mobilo reizes trīs esam saņēmuši zvanu, kur kāds vīrietis krieviski ieteica pāriet uz krievu valodu. Laimīgas sakritības dēļ mana kolēģe turpināja runāt latviski un tāpēc saruna neturpinājās. Parasti jau mēs runājam arī krieviski, ja nu kāds mums šajā valodā ko stāsta. Tagad jau apzināti ar vīriešiem, kas saka, vai runājat krieviski un, lūdzu, pārejiet uz krievu valodu, turpinām atbildēt latviski. To varam ieteikt arī citiem, jo šis cilvēks, kas pārzina tikai krievu valodu, varētu būt tas pats uzmācīgais naudas piesolītājs, no kura pēc tam nevarēsit tikt vaļā. Telefona numurs, no kura zvana Tatjanai ir +371 67651481. Vēl varam ieteikt, ja arī esat uzsākuši sarunu, nekādā gadījumā neveriet vaļā saiti, kur jums sola lielo naudu.

“Ziemeļlatvija” sazinājās ar Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Valkas nodaļas priekšnieku Sergeju Majoru, kurš apliecināja, ka policijā gadījums ir reģistrēts un ir uzsākta pārbaude. Neko sīkāk skaidrot amatpersona šobrīd nevarot.