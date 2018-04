Bilskas pagastā: Konflikta laikā izkāpj no braucoša auto

Aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 13.aprīļa līdz 16.aprīlim, saņemta informācija par 348 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 30 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 90 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 41 nodarījums pret īpašumu.





Aizvadītajās brīvdienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 29 ceļu satiksmes negadījumi. Trijos no negadījumiem saņemta informācija par četriem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 13 vadītāji. Noformēti 272 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 105 bija par ātruma pārsniegšanu.





13.aprīlī, pulksten 12:35 Varakļānu novadā, Varakļānos, Kosmonautu ielā, 2008.gadā dzimis zēns iebrauca automašīnas “Audi” sānā. Pēc sākotnējās informācijas, puisis braucis ar velosipēdu no kāda uzkalniņa un, nepārliecinoties par satiksmes drošību, uzbrauca uz gājēju pārejas, nokļūstot sadursmē ar 1991.gadā dzimušā vīrieša vadīto automašīnu. Bērns nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.





13.aprīlī, pulksten 21:47 Smiltenes novadā, Bilskas pagastā, autoceļa Bilska – Lobērģis, no 1974.gadā dzimuša vīrieša vadītās automašīnas “Audi”, izkāpa 1988.gadā dzimusi pasažiere. Pēc sākotnējās informācijas, abām personām izcēlies konflikts, kā rezultātā sieviete izkāpa no braucoša transportlīdzekļa, gūstot dažādus miesas bojājumus. Vēlāk noskaidrojies, ka cietusī bijusi alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisās sasniedza 1,47 promiles. Policija noskaidro notikušā apstākļus.





13.aprīlī, pulksten 13:45 Cēsu novadā, Cēsīs, no Raunas ielas izgājis kāds deviņus gadus vecs zēns, lai dotos uz mājām Amatas novadā. Zēns iekāpis autobusā, taču gala mērķī nav nonācis, kā arī neatbild uz mobilā telefona zvaniem. Izrādījās, ka puika aizmidzis autobusā un izkāpis tikai maršruta gala pieturā. Apdzīvotajā vietā nav bijis mobilo sakaru pārklājums, kā rezultātā vecāki nav varējuši saņemt zvanus no zēna. Bērnu pamanījusi kāda veikala darbiniece, kura ievedusi to iekštelpās, sazinājusies ar policijas darbiniekiem, kā arī pabarojusi un mierinājusi zēnu. Bērns nodots vecākiem. Policija pateicas par sniegto palīdzību, kā arī aicina pārējos nepalikt vienaldzīgiem un ziņot par bērniem, kuri atstāti bez pieaugušo uzraudzības.





Laika posmā no 14.aprīļa pulksten 20:00 līdz 15.aprīļa pulksten 08:25 Pārgaujas novadā, izņemot kāda veikala durvju slēdzeni, iekļūts ēkas telpās. No veikala nozagti cigarešu bloki un naudas līdzekļi. Policija noskaidro notikušā apstākļus un zaudējumu apmēru, kā arī uzsākts kriminālprocess.





14.aprīlī, pulksten 08:00 Limbažu novadā, Vidrižu pagastā, autoceļa Saulkrasti – Vidriži, 1994.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “BMW” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija asinīs sasniedza 2,63 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.





14.aprīlī, pulksten 16:46 Priekuļu novadā, Priekuļu pagastā, autoceļa Priekuļi – Rauna trešajā kilometrā, 1975.gadā dzimis vīrietis, vadīja automašīnu “Volkswagen”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola kontrakcija izelpojamā gaisā sasniedza 3,46 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.





15.aprīlī, pulksten 13:40 Valmierā, A. Upīša ielā, nepazīstams vīrietis, tēmējot sejā kādam jaunietim ar ierocim līdzīgu priekšmetu, imitēja šāvienu. Pēc sākotnējās informācijas, 1970.gadā dzimušam vīrietim izcēlies konflikts ar pieciem nepazīstamiem jauniešiem. Konflikta laikā jaunieši uzvedušies agresīvi, it kā mēģinot nodarīt miesas bojājumus. Pašaizsardzības nolūkos, vīrietis izvilcis gāzes ieroci, notēmējis uz vienu no personām un imitējis šāvienu. Tad tas devies prom. Izbraucot policijas norīkojumam, ieroča īpašnieks tika aizturēts un uzklausot iesaistīto liecības, vēlāk arī tika atrasts minētais ierocis un munīcija. Pats aizturētais norādīja, ka tas vēlējies tikai pabaidīt kompāniju un sevi aizstāvēt, tāpēc arī mēģinājis veikt šāvienu ar tukšu patronu. Policija noskaidro notikušā apstākļus.





15.aprīlī, pulksten 14:00 Amatas novadā, Drabešu pagastā, autoceļa Rīga – Sigulda – Veclaicene (A2) 79 kilometrā, 1952.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volkswagen”, izraisīja sadursmi ar 1957.gadā dzimušā vīrieša vadīto automašīnu “Nissan”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta transportlīdzekļa “Volkswagen” vadītājs un pasažiere – 1952.gadā dzimusi sieviete. Abi cietušie nogādāti tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.