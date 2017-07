Grundzālē autoavārijā smagi cietis velosipēdists

Aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 30.jūnija līdz 3.jūlijam, saņemta informācija par 244 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 32 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 79 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 52 nodarījums pret īpašumu.

Aizvadītajās brīvdienās, Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā, reģistrēti 32 ceļu satiksmes negadījumi. Astoņos no negadījumiem saņemta informācija par 8 cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 10 vadītāji. Noformēti 258 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 148 bija par ātruma pārsniegšanu.

30.jūnijā, pulksten 19:00 Limbažu novadā, Skultes pagastā, Skultē, Dūju ielā, nenoskaidrots vadītājs, vadot automašīnu “Audi”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca sētā, to bojājot. Vadītājs no ceļu satiksmes negadījuma vietas aizgāja prom, neziņojot par notikušo likuma noteiktajā kārtībā. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

30.jūnijā, pulksten 18:30 Alūksnes novadā, Alūksnē, pa Torņa ielu, 1961.gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā sasniedza 3,13 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

30.jūnijā, pulksten 08:29 Gulbenes novadā, Gulbenē, Rīgas ielā, 1997.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Audi A6”, neizvēlējās drošu braukšanas distanci, kā rezultātā izraisīja sadursmi ar 1991.gadā dzimuša vīrieša vadīto automašīnu “Audi A4”. Ceļu satiksmes negadījumā netika saņemta informācija par cietušajiem, bojātas automašīnas. Jāpiebilst, ka 1997.gadā dzimušais spēkratu vadīja alkoholisko dzērienu ietekmē. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā sasniedza 1,68 promiles. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

1.jūlijā, pulksten 01:02 Priekuļu novadā, Liepas pagastā, Liepā, Rūpniecības ielā, 1998.gadā dzimusi sieviete vadīja nereģistrētu sporta motociklu un netika galā ar tā vadību, kā rezultātā sieviete nokrita. Ceļu satiksmes negadījumā cieta pati vadītāja, kura nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Jāpiebilst, ka sieviete transportlīdzekli vadīja alkoholisko dzērienu iespaidā. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

1.jūlijā, pulksten 01:08 Valmierā, pie naktskluba, 1971.gadā dzimis vīrietis pārkāpa ieroču aprites noteikumus, atrodoties sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu iespaidā un pie sevis uzglabājot nereģistrētu gāzes ieroci. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā sasniedza 1,82 promiles. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

1.jūlijā, pulksten 16:38 Mazsalacas novadā, Skaņkalnē, dabas parkā no velosipēda nokrita 2005.gadā dzimusi meitene. Bērns nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē ar smagiem miesas bojājumiem. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

1.jūlijā, pulksten 22:40 Smiltenes novadā, Grundzāles pagastā, autoceļa Cirgaļi – Palsmane – Ūdrupe 4 kilometrā, noskaidrots vadītājs, vadot nenoskaidrotu automašīnu, uzbrauca velosipēdistam, 1990.gadā dzimušam Lietuvas pilsonim. Nenoskaidrotais vadītājs no notikuma vietas aizbrauca, neziņojot par notikušo likuma noteiktajā kārtībā, taču velosipēdists nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē ar smagiem miesas bojājumiem. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

1.jūlijā, pulksten 07:45 Limbažu novadā, Vidrižu pagastā, autoceļa Straupe – Lēdurga – Vidriži – Skulte 23.kilometrā, 1988.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Opel”, nepalaida pa galveno ceļu braucošo automašīnu “Mazda”, kuru vadīja 1981.gadā dzimusi sieviete. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas “Mazda” vadītāja un automašīnas “Opel” pasažieris, 1988.gadā dzimis vīrietis. Cietušie nogādāti tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

2.jūlijā, pulksten 00:53 Vecpiebalgas novadā, Taurenes pagastā, autoceļa Taurene – Abrupe 8 kilometrā, 1976.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Dodge Durango”, pie nenoskaidrotiem apstākļiem, sadūra pasažieri, 1976.gadā dzimušu vīrieti, un pēc tam to izmeta laukā no automašīnas. Apmēram pēc viena kilometra, automašīnas vadītājs avarēja, iebraucot grāvī. Ceļu satiksmes negadījumā cieta pasažieris, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Lai gan cietušajam konstatēti dažādi miesas bojājumi, dzīvībai briesmas nedraud. Jābilst, ka abas personas bijušas alkoholisko dzērienu iespaidā. Spēkrata vadītājam konstatētas 3,14 promiles izelpojamā gaisā. Policija noskaidro notikušā apstākļus.